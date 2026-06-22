トップアイドルたちが梅田茶屋町に大集結 大阪で初の都市型アイドルフェス開催【『#ちゃいぱ』レポート＆セトリ】
大阪・梅田や茶屋町エリアを舞台にした都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が20日と21日に初開催され、多数のアイドルグループ＆ファンが集結した。
【写真大量】『ちゃやまちアイドルパーク2026』の様子
『CHAiPA スペシャル音楽祭』（梅田芸術劇場）では、いぎなり東北産、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が“競演”を果たし、グループのパフォーマンスのほか、企画コーナーでは漫才トークや一発ギャグで盛り上がった。
【セットリスト】
●Straight Angeli（オープニングアクト）
1.HUNTER▽GIRL（※▽＝ハートマーク）
2.完全無敵スマイル
3.STARlighT
●超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
1.超最強
2.どりーむじゃんぼ！
3.最上級にかわいいの
4.絶対的主人公
●SWEET STEADY
1.カワイイコレクション
2.なんてねっ！
3.ガーベラの花のように
4.SWEET STEP
●企画コーナー テーマ：激アツ
Juice＝Juice 盛れ！ミ・アモーレ
私立恵比寿中学 放課後ゲタ箱ロッケンロールMX
CANDY TUNE スペシャル感謝祭
●いぎなり東北産
1.天下一品〜みちのく革命〜
2.いただきランチャー
3.らぶ▽戦セーション（※▽＝ハートマーク）
4.シャチョサン
●CANDY TUNE
1.アイしちゃってます▽（※▽＝ハートマーク）
2.キス・ミー・パティシエ
3.すーぱー優勝ちゅーーん！
4. 倍倍FIGHT!
●企画コーナー テーマ：胸キュン
いぎなり東北産 わざとあざとエキスパート
SWEET STEADY Call me, Tell me
超ときめき▽宣伝部 初恋サイクリング（※▽＝ハートマーク）
●私立恵比寿中学
1. 愛のレンタル
2. 仮契約のシンデレラ
3.シンガロン・シンガソン
4.YELL
●Juice＝Juice
1.クラクラ☆クライマックス
2.BLOODY BULLET
3.トウキョウ・ブラー
4.盛れ！ミ・アモーレ
【写真大量】『ちゃやまちアイドルパーク2026』の様子
『CHAiPA スペシャル音楽祭』（梅田芸術劇場）では、いぎなり東北産、CANDY TUNE、私立恵比寿中学、Juice=Juice、SWEET STEADY、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が“競演”を果たし、グループのパフォーマンスのほか、企画コーナーでは漫才トークや一発ギャグで盛り上がった。
●Straight Angeli（オープニングアクト）
1.HUNTER▽GIRL（※▽＝ハートマーク）
2.完全無敵スマイル
3.STARlighT
●超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）
1.超最強
2.どりーむじゃんぼ！
3.最上級にかわいいの
4.絶対的主人公
●SWEET STEADY
1.カワイイコレクション
2.なんてねっ！
3.ガーベラの花のように
4.SWEET STEP
●企画コーナー テーマ：激アツ
Juice＝Juice 盛れ！ミ・アモーレ
私立恵比寿中学 放課後ゲタ箱ロッケンロールMX
CANDY TUNE スペシャル感謝祭
●いぎなり東北産
1.天下一品〜みちのく革命〜
2.いただきランチャー
3.らぶ▽戦セーション（※▽＝ハートマーク）
4.シャチョサン
●CANDY TUNE
1.アイしちゃってます▽（※▽＝ハートマーク）
2.キス・ミー・パティシエ
3.すーぱー優勝ちゅーーん！
4. 倍倍FIGHT!
●企画コーナー テーマ：胸キュン
いぎなり東北産 わざとあざとエキスパート
SWEET STEADY Call me, Tell me
超ときめき▽宣伝部 初恋サイクリング（※▽＝ハートマーク）
●私立恵比寿中学
1. 愛のレンタル
2. 仮契約のシンデレラ
3.シンガロン・シンガソン
4.YELL
●Juice＝Juice
1.クラクラ☆クライマックス
2.BLOODY BULLET
3.トウキョウ・ブラー
4.盛れ！ミ・アモーレ