ロッテは２２日、８月８日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリン）前に、音楽ユニットの「水曜日のカンパネラ」が来場することを発表した。

同日は２０２１年から続く夏のスペシャルイベント「ＢＬＡＣＫ ＳＵＭＭＥＲ ＷＥＥＫ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ クーリッシュ」が開催され、「水曜日のカンパネラ」は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスを実施する。

「水曜日のカンパネラ」は「このような機会をいただき、大変光栄です！球場ならではの熱気や一体感を感じながら、皆さんと最高の夏の思い出をつくれたらと思っています。ＢＬＡＣＫ ＳＵＭＭＥＲ ＷＥＥＫでの特別な時間を、音楽を通して少しでも彩れたら嬉しいです。当日、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！」とコメントした。

◆水曜日のカンパネラ ２０１３年結成の音楽ユニット。２１年に詩羽を二代目主演・歌唱担当に迎え新体制へ。２２年リリースの「エジソン」がＳＮＳを中心に大ヒットし、ＭＶ再生数７１００万回超、ストリーミング累計１億回を突破。２４年には日本武道館単独公演を成功させ、２６年４月に最新シングル「スキピオ」をリリースした。