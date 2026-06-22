松坂大輔が会心のラウンド「68」でベストスコアを更新！ 目標はさらに大きく「いつか安定してアンダーを出せるように…」
元メジャーリーガーの松坂大輔が自身のインスタグラムを更新。今年もPGAシニアツアーに特別選手として参加するなどゴルフの腕前には定評があったが、ついにベストスコアを更新し「68」でラウンドしたことを嬉しそうに投稿した。
【写真】会心のスコアカード、燦然と輝くパー4でのイーグル！
「ゴルフを18歳で始めて27年」という松坂。これまでにはバンカーイップスになったり、シャンクが半年ほど止まらなくなったりなど、苦労した時期もあったそうだが、「ベストスコア70を更新して初の60台でプレー出来ました〜」と大喜び。前半は「36」のパープレイ。後半は1イーグル、3バーディ、1ボギーで4アンダーの「32」だった。パー4でのイーグル、パー3では超ロングパットのバーディなど、会心のラウンドのスコアカードを写真で公開した。松坂は最後に「いつか安定してアンダーを出せるようになりたい…」という大きな目標を記していた。この投稿に対して、ニュース番組のスポーツコーナーで共演しているテレビ朝日アナウンサーの安藤萌々はビックリ顔の絵文字をたくさん並べて「凄すぎますナイスプレーです」と絶賛。プロゴルファーの東尾理子も、松坂がプロ入り1年目のオフシーズン、初めてのラウンドでビックリさせられた思い出を語ると「あの時から、もう上手かった」と懐かしそうにコメントしていた。多くのファンも「おめでとう」との言葉とともに「60台すごすぎます！」「異次元すぎる」「神！！！」など称賛のコメントばかりが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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