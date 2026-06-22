２２日前引けの日経平均株価は前営業日比１３９８円４１銭高の７万２６４８円４７銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１３２５万株、売買代金概算は５兆３８０３億円。値上がり銘柄数は７９３、値下がり銘柄数は７２５、変わらずは４３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方に先物主導で若干売り優勢で始まったのも束の間、すぐにプラス圏に切り返し次第高の展開に変わった。上げ幅は１４００円近くに達し、７万２０００円台後半まで一気に上値を伸ばした。前週末の米国株市場が休場だったことで手掛かり材料難も意識されるところだったが、ＡＩ・半導体関連に集中した物色意欲に変化はなく、時価総額上位の主力銘柄を中心に目を見張る強調相場が続いている。個別では値を下げる銘柄も少なくなく、値上がり銘柄数の方が多いとはいえ、値下がり銘柄はプライム市場全体の４６％を占めるなど拮抗している。



個別では群を抜く売買代金をこなしているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が上値追いを継続、古河電気工業＜5801＞も値を飛ばした。村田製作所＜6981＞、東京エレクトロン＜8035＞なども物色人気。ファナック＜6954＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞も大きく上昇した。このほか、Ｊ．フロント リテイリング＜3086＞、ＧＭＯインターネットグループ＜9449＞が急騰した。半面、太陽誘電＜6976＞が利食われ、任天堂＜7974＞も冴えない。ＪＴ＜2914＞も値を下げた。東京電力ホールディングス＜9501＞が大幅安、クオンツ総研ホールディングス＜9552＞は急落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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