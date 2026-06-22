◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

Ｗ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）の４０歳ＧＫボジニャの母・エボラさんが、現地で息子に声援を送った。

１次リーグ第２戦で、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分けたカボベルデ。初戦では、強豪スペイン（同２位）と０―０で引き分け。優勝候補のシュート２７本の猛攻をボジニャを中心に無失点に抑えたことで、歴史的な勝ち点１を挙げていた。

ウルグアイ戦では、米国入国ビザを発給できず、初戦の入国がかなわなかったエボラさんの現地観戦が実現。強豪とのドローに立ち上がって喜ぶ姿も見られた。ネットでは「お母様、うれしいだろうな」「良かった！」「大偉業」などの声が上がっている。

人口わずか約５０万人強のアフリカ大陸の北西沖、大西洋上に浮かぶ１０の島々からなる島国・カボベルデ。スペイン戦の活躍により国民的ヒーローとなったボジニャは、試合前のインスタグラムのフォロワーが５万人から１５２８万人に急増。快進撃が続いていることから、さらに注目を集めていきそうだ。