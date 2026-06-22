「なぜこの選手がオランダ戦で先発していなかったんだ」チュニジアは日本代表の22番に度肝を抜かれたはずだ【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
「なぜこの選手がオランダ戦で先発していなかったんだ」
チュニジアは日本代表の背番号22に度肝を抜かれはずだ。
日本代表が５−０で圧勝を飾った北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、約２年ぶりの日本代表公式戦先発で格の違いを見せつけたのが、右CBを担った冨安健洋だ。
前で出る積極的な守備でマッチアップした相手のエースであるハンニバル・メジブルを完全に封じ込め、正確なキックで攻撃の起点にもなった。とりわけ、49分に鎌田大地につけたパスなどは見事だった。
オランダ戦との初戦は75分からの途中出場。右サイドで伊東純也、菅原由勢をサポートし、流れを変える一端を担った。
そして、チュニジア戦では78分までのプレーで完全復活を印象づけた。
怪我に泣かされ、２年間代表から遠ざかっていた男が、最高のタイミングで戻ってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
「なぜこの選手がオランダ戦で先発していなかったんだ」
チュニジアは日本代表の背番号22に度肝を抜かれはずだ。
日本代表が５−０で圧勝を飾った北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、約２年ぶりの日本代表公式戦先発で格の違いを見せつけたのが、右CBを担った冨安健洋だ。
オランダ戦との初戦は75分からの途中出場。右サイドで伊東純也、菅原由勢をサポートし、流れを変える一端を担った。
そして、チュニジア戦では78分までのプレーで完全復活を印象づけた。
怪我に泣かされ、２年間代表から遠ざかっていた男が、最高のタイミングで戻ってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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