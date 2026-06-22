【ローソン】51％増量「超ハッピーすぎ！チャレンジ」最終週の対象商品まとめ。スイーツ・パン・お菓子にドリンクも増量！《6月22日開始》
2026年6月で創業51周年を迎えたローソン。6月2日から4週連続でお得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。
今回は、6月22日・23日に発売する第4週の対象商品を紹介します。
51％以上増量した商品も登場
6月22日発売・盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん
1食分の野菜が手軽にとれる8種具材のちゃんぽん。豚と魚介の旨みが感じられる、あっさりながらもコク深いスープです。
従来品の「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較して、麺重量を約51%増量します。
価格は599円。
一部エリアでは6月22日夕方ごろの発売です。・盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ
国産小豆を使用し小豆の味わいを楽しめるあんこと、ミルク感のあるミルククリームを堪能できる一品です。
従来品の「どらもっち」と比較して、あんことクリームを約51%アップします。
価格は214円です。
供給可能総数は約168万食。6月22日夕方ごろの発売です（一部エリアでは6月23日から）。
6月23日発売・盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり
マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包んだおにぎり。ごはんには刻み海苔が混ぜ込まれていて、味のアクセントになっています。
従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51%増量します。
価格は203円。
供給可能総数は約245万食です。ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・盛りすぎ！ツナたまごサンド
ふんわり食感の食パンで、たまごサラダとツナサラダをサンド。
従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約51%増量します。
価格は311円です。
供給可能総数は約146万食。ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・でかなんこつ入りつくね棒
鶏肉をベースに、鶏なんこつ・鶏皮・たまねぎ・やまいもを配合した、食べやすいホットスナックです。
従来品の「なんこつ入りつくね棒」と比較して、総重量を約51%アップ。
価格は198円です。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・盛りすぎ！くちどけショコラクレープ
北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだクレープです。
従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースの量を約51%増量します。
価格は265円。
供給可能総数は約147万食です。沖縄エリアのローソンでは取り扱いがありません。・激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量
わかめ入りの醤油スープワンタンメンです。麺重量を約51%増量します。
価格は254円。・かむかむシャインマスカット 51%増量 45.5g
上品な甘さと爽やかな酸味を味わうことができ、くせになる噛みごこちの「かむかむシャインマスカット」の内容量が約51％アップします。
価格は162円。・ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g
おいしく塩分補給ができる夏にぴったりの塩ラムネです。
従来品の「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 38g」と比較して、内容量を約51%増量します。
価格は162円。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g
サクサク食感が特長のソフトクリーム風味のミニラスクです。
従来品の「パンの耳ラスクソフトクリーム風味 105g」と比較して、内容量を約51%アップ。
価格は226円です。・ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml
麦の甘みが強い六条大麦を100％使用した、カフェインゼロ設計の麦茶です。
従来品の600mlと比較して、総容量を約51%以上増量。
価格は118円です。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・ローソンオリジナル ルイボスティー 51%以上増量 1L
"健康、美容、ノンカフェイン"のルイボスティーが、従来品の600mlと比較して総容量を約51%以上増量して登場。
価格は118円です。
ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。・合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン
ローソンで販売している「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせたボリュームたっぷりの一品です。
価格は160円。
供給可能総数は約147万食です。北海道エリアでは6月22日夕方ごろに発売します。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部