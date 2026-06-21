４発快勝のチュニジア戦で出番なし。小川航基が綴った決意の“７文字”。次節はスウェーデンと激突【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯の初戦オランダ戦（２−２）では、途中出場で鎌田大地の同点弾を演出する豪快なヘディングシュートを放った。
２節のチュニジア戦で、小川航基は再び、ベンチスタート。日本代表は４−０で快勝したなか、背番号19の出番は訪れなかった。
試合後に小川は自身のインスタグラムを更新。ハッシュタグに「# みんな最高」「# ワールドカップ」と記した投稿で、決意の“７文字”を綴る。
「次は俺がやるよ」
次節は現地６月25日にスウェーデンと相まみえる。グループステージ突破をかけた注目の一戦で、28歳ストライカーの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
２節のチュニジア戦で、小川航基は再び、ベンチスタート。日本代表は４−０で快勝したなか、背番号19の出番は訪れなかった。
試合後に小川は自身のインスタグラムを更新。ハッシュタグに「# みんな最高」「# ワールドカップ」と記した投稿で、決意の“７文字”を綴る。
「次は俺がやるよ」
次節は現地６月25日にスウェーデンと相まみえる。グループステージ突破をかけた注目の一戦で、28歳ストライカーの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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