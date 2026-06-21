４発快勝のチュニジア戦で出番なし。小川航基が綴った決意の“７文字”。次節はスウェーデンと激突【Ｗ杯】

４発快勝のチュニジア戦で出番なし。小川航基が綴った決意の“７文字”。次節はスウェーデンと激突【Ｗ杯】