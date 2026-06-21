矢作厩舎は６月２１日、サウジＣ連覇などＧ１４勝、Ｊｐｎ１を２勝のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作厩舎、父リアルスティール）の今秋のローテーションについて、公式Ｘで発表した。

アメリカのジョッキークラブゴールドカップ・Ｇ１（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）で始動し、昨年制したブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）に向かうことが決まった。

愛チャンピオンＳから凱旋門賞に向かう欧州の芝路線のプランも候補として発表されており、登録していたが、今秋もダートで世界最高峰の米国に向かうことを決断。２００１、０２年のティズナウ以来、史上２頭目のＢＣクラシック連覇を目指す。

Ｘでは「フランスギャロ、レパーズタウン競馬場をはじめとする世界各地の主催者様より、素晴らしいオファーをいただいたことに心より感謝申し上げます」とつづり、秋のレース選択について「藤田晋オーナーと馬の状態を見据えながら協議を重ねた結果」と説明。「皆さま、応援宜しくお願いいたします！」のメッセージで締めていた。