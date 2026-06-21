「ハポン！ハポン！」の大合唱で日本代表を後押し！ 事前合宿から始まった縁、4発快勝を呼び込んだ“モンテレイの追い風”

「ハポン！ハポン！」の大合唱で日本代表を後押し！ 事前合宿から始まった縁、4発快勝を呼び込んだ“モンテレイの追い風”