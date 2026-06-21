水戸20歳MF碇明日麻は来季もドイツへ期限付き移籍「欠かせない存在として評価されたことは日々の努力の賜物」

水戸20歳MF碇明日麻は来季もドイツへ期限付き移籍「欠かせない存在として評価されたことは日々の努力の賜物」