「なぜ鎌田大地をシャドー起用したのか」森保監督が明かす”配置転換の狙い”【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアに４−０で快勝した。この勝利で勝点を４に伸ばし、グループFの２位をキープしている。
試合後の公式会見に出席した森保一監督は、「ワールドカップ1000試合目という世界中が見てくださったゲームで勝利を飾れて嬉しい」と喜びを口にした。
また、この日の勝利を語るうえで欠かせないポイントのひとつとなった鎌田大地のシャドー起用についても言及した。
森保監督はここ最近、鎌田をボランチとして継続的に起用してきた。しかし、南野拓実、三笘薫、久保建英ら主力に負傷者が相次ぐなか、このチュニジア戦ではシャドーで先発起用。その狙いについて、指揮官は次のように説明している。
「我々のチーム作りの中で、彼は中心選手だったので、その意味でここのところはボランチで起用していましたが、今のチーム状況を考えたときにシャドーに回ってもらって良さを出してもらう。
チームコントロールをシャドーの位置からしてもらうことを考えました。今日も得点を決めてくれて。起点になるだけではなく、ゴール前に入って得点を奪う。今日はチームを勢いづける、素晴らしいプレーでゴールを決めてくれました」
実際に鎌田は攻撃のリズムを生み出しながら得点もマーク。中盤と前線をつなぐ役割を果たし、日本の攻撃を活性化させた。
結果として、この配置転換は４−０の快勝を支える大きな要因となった。負傷者が続出する厳しい状況のなかで下した森保監督の決断が、日本に貴重な勝点３をもたらしたと言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
試合後の公式会見に出席した森保一監督は、「ワールドカップ1000試合目という世界中が見てくださったゲームで勝利を飾れて嬉しい」と喜びを口にした。
また、この日の勝利を語るうえで欠かせないポイントのひとつとなった鎌田大地のシャドー起用についても言及した。
「我々のチーム作りの中で、彼は中心選手だったので、その意味でここのところはボランチで起用していましたが、今のチーム状況を考えたときにシャドーに回ってもらって良さを出してもらう。
チームコントロールをシャドーの位置からしてもらうことを考えました。今日も得点を決めてくれて。起点になるだけではなく、ゴール前に入って得点を奪う。今日はチームを勢いづける、素晴らしいプレーでゴールを決めてくれました」
実際に鎌田は攻撃のリズムを生み出しながら得点もマーク。中盤と前線をつなぐ役割を果たし、日本の攻撃を活性化させた。
結果として、この配置転換は４−０の快勝を支える大きな要因となった。負傷者が続出する厳しい状況のなかで下した森保監督の決断が、日本に貴重な勝点３をもたらしたと言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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