まどマギ『プリキュア』まさかのコラボ実現 『たんプリ』ED曲「なぜ？謎？！ANSWER」踊りファン驚き
大阪で開催された「ちゃやまち推しフェスティバル2026」のアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」（まどマギ）ステージに、「名探偵プリキュア！」（たんプリ）がサプライズ登場した。今回も放送局とアニメ制作会社が異なるコラボが実現し、ネット上で話題となっている。
【写真】すげぇ！レッドカーペット歩く『まどマギ』＆『たんプリ』着ぐるみ
『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『たんプリ』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが現れ、『たんプリ』のED曲「なぜ？謎？！ANSWER」を一緒に踊った。
これを見たファンはネット上で「まどマギとたんプリで踊り出したんやけどw」「なんとサプライズまで」「まどマギ×たんプリちゃやまち推しフェスグリーティング回 局超えた伝説のコラボだった」「まどマギとたんプリが並んでるのは何事なのこれ」などと驚きの声をあげている。
『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年にMBSで放送された人気作品で、完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が8月28日に公開を控える。『名探偵プリキュア！』は現在、ABCテレビ・テレビ朝日系にて放送中で、先日、『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）とコラボし、放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで垣根を越えたコラボが実現し話題となった。
【写真】すげぇ！レッドカーペット歩く『まどマギ』＆『たんプリ』着ぐるみ
『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『たんプリ』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが現れ、『たんプリ』のED曲「なぜ？謎？！ANSWER」を一緒に踊った。
『魔法少女まどか☆マギカ』は2011年にMBSで放送された人気作品で、完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が8月28日に公開を控える。『名探偵プリキュア！』は現在、ABCテレビ・テレビ朝日系にて放送中で、先日、『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）とコラボし、放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで垣根を越えたコラボが実現し話題となった。
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