お世話系青春ラブコメ『才女のお世話』ABEMAでWEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』を７月４日（土）から毎週土曜日夜27時８分よりWEB最速配信する。
『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（略称『才女のお世話』）は、坂石遊作によるライトノベルを原作とした青春ラブコメ作品。偶然巻き込まれた誘拐事件をきっかけに、日本随一の財閥の令嬢・此花雛子のお世話係を務めることになった男子高校生・友成伊月と、表向きは完璧なお嬢様でありながら実は生活能力皆無の“ぐうたら娘”である雛子との交流が描かれる。ギャップあふれるヒロインの可愛らしさやお世話係から始まる甘々な恋模様が人気を博し、2026年７月よりスタートする待望のTVアニメにも大きな注目が集まっている。
このたびABEMAにて、『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』のWEB最速配信が決定。地上波放送直後の７月４日（土）から毎週土曜日夜27時８分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、WEB最速にて最新話を無料放送。また放送５日後の毎週木曜日夜27時８分より１週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会
『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』（略称『才女のお世話』）は、坂石遊作によるライトノベルを原作とした青春ラブコメ作品。偶然巻き込まれた誘拐事件をきっかけに、日本随一の財閥の令嬢・此花雛子のお世話係を務めることになった男子高校生・友成伊月と、表向きは完璧なお嬢様でありながら実は生活能力皆無の“ぐうたら娘”である雛子との交流が描かれる。ギャップあふれるヒロインの可愛らしさやお世話係から始まる甘々な恋模様が人気を博し、2026年７月よりスタートする待望のTVアニメにも大きな注目が集まっている。
(C)坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会