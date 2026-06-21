tuki.自身初のTVアニメタイアップ、『スノウボールアース』OPテーマ「零-zero-」アニメMV公開！

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小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。

毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送中の本作より、tuki.初のTVアニメタイアップであるOPテーマ「零-zero-」を使用したアニメMVが公開。併せて、原作・辻次夕日郎描き下ろしのtuki.流必殺技イラストも公開された。

MVはスピード感全開のサウンドにのせて、これまで劇中で描かれてきた数々の名シーンをふんだんに使用した贅沢な構成となっている。映像内では、主人公の鉄男や相棒のロボット「ユキオ」をはじめ、過酷な氷の地球を生きる各キャラクターたちのドラマに深くフォーカス。戦いの中での葛藤や、仲間との絆といったエモーショナルな瞬間が、楽曲の盛り上がりに合わせて次々と映し出される。音楽とアニメ映像がひとつになることで、作品の持つドラマ性をさらに押し上げ、エモーショナルなMVに仕上がった。

さらに、アニメMVの公開を記念して原作・辻次夕日郎描き下ろしのtuki.流“必殺技”イラストも公開。『スノウボールアース』といえば、巨大ロボット・ユキオが繰り出す「ロボ一刀流」などの大迫力の必殺技が作品の大きな魅力の一つ。今回、そんな本作ならではの特徴になぞらえた企画が実現した。「もしも、本作のOPテーマを担当するtuki.が必殺技を繰り出したら……？」というコンセプトのもと、原作者である辻次夕日郎氏がtuki.の必殺技シーンを特別に描き下ろし。必殺技の名は、「課題放置＜ネグレクティング・ザ・ホームワーク＞」！やるべきことを放置し、今にもバカンスに出かけようとするtuki.とユキオの、遊び心あふれるイラストになった。

Direction／Composite

Rina Mitsuzumi（Hyperbole Inc.）

Graphic Design

Youhei Kadoaki（SABOTEN GRAPHICS）

Composite

Hirokatsu Yoshihara（GODTAIL Inc.）

●配信情報

OPテーマ

tuki.

「零-zero-」

各種音楽サービスにて好評配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/zero-tuki_

●作品情報

アニメ『スノウボールアース』

2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始

配信：2026年4月4日より毎週土曜０:00各配信プラットフォームにて順次配信開始

＜INTRODUCTION＞

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！

各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、

コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、

いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！

＜STORY＞

「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、

巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは

雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、

ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

泉那由他：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和

ロンリー岩木：鈴木崚汰

【原作】

辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

【スタッフ】

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」

エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」

Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

関連リンク

「スノウボールアース」公式サイト

https://snowballearth.net