tuki.自身初のTVアニメタイアップ、『スノウボールアース』OPテーマ「零-zero-」アニメMV公開！
小学館「月刊！スピリッツ」にて 2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。
毎週金曜23:30日本テレビ系「フラアニ」にてTVアニメを放送中の本作より、tuki.初のTVアニメタイアップであるOPテーマ「零-zero-」を使用したアニメMVが公開。併せて、原作・辻次夕日郎描き下ろしのtuki.流必殺技イラストも公開された。
MVはスピード感全開のサウンドにのせて、これまで劇中で描かれてきた数々の名シーンをふんだんに使用した贅沢な構成となっている。映像内では、主人公の鉄男や相棒のロボット「ユキオ」をはじめ、過酷な氷の地球を生きる各キャラクターたちのドラマに深くフォーカス。戦いの中での葛藤や、仲間との絆といったエモーショナルな瞬間が、楽曲の盛り上がりに合わせて次々と映し出される。音楽とアニメ映像がひとつになることで、作品の持つドラマ性をさらに押し上げ、エモーショナルなMVに仕上がった。
さらに、アニメMVの公開を記念して原作・辻次夕日郎描き下ろしのtuki.流“必殺技”イラストも公開。『スノウボールアース』といえば、巨大ロボット・ユキオが繰り出す「ロボ一刀流」などの大迫力の必殺技が作品の大きな魅力の一つ。今回、そんな本作ならではの特徴になぞらえた企画が実現した。「もしも、本作のOPテーマを担当するtuki.が必殺技を繰り出したら……？」というコンセプトのもと、原作者である辻次夕日郎氏がtuki.の必殺技シーンを特別に描き下ろし。必殺技の名は、「課題放置＜ネグレクティング・ザ・ホームワーク＞」！やるべきことを放置し、今にもバカンスに出かけようとするtuki.とユキオの、遊び心あふれるイラストになった。
Direction／Composite
Rina Mitsuzumi（Hyperbole Inc.）
Graphic Design
Youhei Kadoaki（SABOTEN GRAPHICS）
Composite
Hirokatsu Yoshihara（GODTAIL Inc.）
●配信情報
OPテーマ
tuki.
「零-zero-」
各種音楽サービスにて好評配信中
配信リンクはこちら
https://lnk.to/zero-tuki_
●作品情報
アニメ『スノウボールアース』
2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送開始
配信：2026年4月4日より毎週土曜０:00各配信プラットフォームにて順次配信開始
＜INTRODUCTION＞
凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！
各界の著名人が絶賛！
「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、
コミックスはシリーズ累計80万部を突破の話題作。
雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、
いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！
＜STORY＞
「ユキオ、俺、友達を作る。」
人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、
巨大ロボット〈ユキオ〉。
彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。
人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。
地球に帰還した鉄男が目にしたのは
雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！
変わり果てた景色の中、
ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。
【キャスト】
流鏑馬鉄男：吉永拓斗
ユキオ：平川大輔
乃木 蒼：小清水亜美
瀧村矧音：田村 好
泉那由他：河西健吾
桜井多見哉：大野智敬
卯月ゆま：奈良平愛実
甲乙一：永瀬アンナ
西園寺真琴：森永千才
赤城莉子：河瀬茉希
相模逸石：杉田智和
ロンリー岩木：鈴木崚汰
【原作】
辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）
【スタッフ】
監督：境 宗久
副監督：岩田健志
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥
メカデザイン：金 世俊
モンスターデザイン：柳 隆太
美術監督：藤野真里
色彩設計：野地弘納
ＣＧディレクター：本岡宏紀
モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）
撮影監督：林 賢太・小寺翔太
編集：長坂智樹
音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA
アニメーション制作 :スタジオKAI
製作：「スノウボールアース」製作委員会
オープニングテーマ：tuki.「零-zero-」
エンディングテーマ：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」
Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会
関連リンク
「スノウボールアース」公式サイト
https://snowballearth.net
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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