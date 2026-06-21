“マナカナ”三倉茉奈「娘と試行錯誤」ベランダ菜園公開「スイカの実ができたらすごい」「お子さんの学習にも繋がりますね」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の三倉茉奈が6月20日、自身のInstagramを更新。ベランダ菜園を公開した。
【写真】40歳双子女優「発想が可愛らしい」5歳娘と試行錯誤中のベランダ菜園
三倉は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら… 芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！どうなるかなーー。実ができるのかな笑 どきどき」と記し、植木鉢の中で伸びているスイカの芽を公開。スイカの植木鉢の周りにも数個の植木鉢が並んでおり、「最近少しずつベランダ菜園。トマトとかきゅうりとか、紫陽花とか…色々。枯れずにちゃんと育ちますように（そういうのあまり得意ではなく…娘と試行錯誤する毎日！）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「娘さんの発想が可愛らしい」「スイカの実ができたらすごい」「親子で楽しんでるの素敵」「お子さんの学習にも繋がりますね」「可愛い芽が出てる」「素敵な親子時間」などと反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子女優「発想が可愛らしい」5歳娘と試行錯誤中のベランダ菜園
◆三倉茉奈、ベランダ菜園公開
三倉は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら… 芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！どうなるかなーー。実ができるのかな笑 どきどき」と記し、植木鉢の中で伸びているスイカの芽を公開。スイカの植木鉢の周りにも数個の植木鉢が並んでおり、「最近少しずつベランダ菜園。トマトとかきゅうりとか、紫陽花とか…色々。枯れずにちゃんと育ちますように（そういうのあまり得意ではなく…娘と試行錯誤する毎日！）」とつづっている。
◆三倉茉奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さんの発想が可愛らしい」「スイカの実ができたらすごい」「親子で楽しんでるの素敵」「お子さんの学習にも繋がりますね」「可愛い芽が出てる」「素敵な親子時間」などと反響が寄せられている。
三倉は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
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