今回は老後の介護をさせようとする図々しい義母に、お嫁さんが言い返したエピソードを紹介します。

「介護士のお嫁さんがいると、老後が安心だわ」と言われても…

「義母が足を骨折して入院した後、退院したのですが、 私がしばらく義実家で義母のかわりに家事をすることになりました。ただ、義母は回復した後も私をたびたび家に呼び、自分でもできそうなことまで頼んできたのです。『まるで私、家政婦みたいだな』と思いました。

そんなある日、義母に『介護士のお嫁さんがいると、老後が安心だわ』と言われてモヤモヤしました。私は介護士で、他人のお世話は慣れていますが、それは仕事だからできることです。義母に無料でこき使われるなんてお断りです。

『身内の介護はしませんよ？』と義母に言いましたが、義母は私の話を聞かず、ひたすら話し続けていました。そこで強めの口調で、『介護士だからって私がやると思った？』『お義母さんの介護なんてごめんです！』と言ったら、さすがの義母も黙っていました」（体験者：30代女性・介護士／回答時期：2026年4月）

▽ かなり図々しい義母のようですが、これでもう二度と「介護士の嫁がいるから安心」なんて思わなくなるといいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。