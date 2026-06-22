すみっコぐらし好き必見♡ホテルニューオータニ幕張の特別ビュッフェが登場

ホテルニューオータニ幕張では、2026年8月1日（土）から31日（月）までの期間限定で『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』を開催します。今回のテーマは「めしあがれ♪すみっコレストラン」。おいしそうなスイーツやお食事になりきったすみっコたちが登場し、可愛らしい世界観をたっぷり楽しめます。夏休みのおでかけや家族旅行にもぴったりな注目イベントです♡

すみっコたちの可愛いスイーツ

会場では、ホテルニューオータニの「パティスリーSATSUKI」のパティシエが手掛けた、すみっコぐらしをモチーフにした特別なスイーツが登場します。



しろくまの塩シフォンケーキ／ぺんぎん？の抹茶ロールケーキ／とんかつのマロンブッセ／ねこのパンケーキ／とかげのミニパフェ／えびふらいのしっぽのカヌレ

小ぶりで可愛らしいサイズ感ながら、ホテルクオリティの本格的な味わいを楽しめるのが魅力です。

さらに、ニューオータニを代表する人気スイーツ「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、パティスリーSATSUKI自慢のスイーツもラインアップ。スイーツ好きにはたまらない内容となっています。

※写真はイメージです。

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お食事メニューも充実の内容



しろくまのオムライス／ぺんぎん？のナポリタンドッグ／とんかつのミートボールシチュー

スイーツだけでなく、すみっコたちをイメージしたお食事メニューも楽しめます。

しろくまのオムライスは、ふわふわ卵と特製ケチャップソースの組み合わせが魅力。ぺんぎん？のナポリタンドッグは、濃厚なナポリタンをほうれんそうパンでサンドしたボリューム満点の一品です。

そのほかにも、ローストビーフ、焼きたてピッツァ、サンドウィッチ、パスタ、カレー、サラダバー、スープなどホテルならではの多彩なメニューが揃います。大人も子どもも満足できる内容です♪

限定特典や宿泊プランにも注目

来場者には、1名さまにつきオリジナルステッカーを1枚プレゼント。デザインは2種類用意されています。

※デザインはお選びいただけません。

さらに、各卓には1名さまにつきランチョンマットも用意されます。

オリジナルゴールドボトル

また、本ビュッフェ限定のオリジナルゴールドボトル付プランも販売されます。

サイズ：直径62mm×高さ195mm

容量：310ml

カラー：シャンパンゴールド

※予定数量に達した時点で次第終了となります。

夏休みの旅行におすすめのプレミアムステイプランも登場。ビュッフェ席の確約に加え、コラボドリンクが1名さまにつき1杯付いています。

さらに、7月17日（金）～30日（木）に京王百貨店新宿店で開催される「すみっコぐらし展～めしあがれ♪すみっコレストラン～」で商品を購入し、本ビュッフェを利用した方には、先着500名へ限定ポストカード（2枚セット）がプレゼントされます。

※予定数に達した時点で終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

まとめ

『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』は、可愛いキャラクターモチーフのスイーツやお食事を楽しみながら、「めしあがれ♪すみっコレストラン」の世界観に浸れる特別なイベントです。

限定グッズ付きプランや来場特典も充実しているため、すみっコぐらしファンはもちろん、親子でのおでかけや友人との夏の思い出作りにもぴったり♡

期間限定開催となるので、気になる方は早めの予約がおすすめです。