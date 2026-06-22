「都合のいい言い訳」は破滅のサイン？不倫女性にも妻にも捨てられる夫の5つの特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が、YouTubeチャンネル「不倫解決カウンセラー 河村陽子」で「【悲劇】不倫女性に捨てられる夫の特徴5選｜最後に後悔するのは誰なのか？」を公開した。動画では、不倫女性だけでなく妻にも捨てられる夫の共通点と、その心理構造をランキング形式で解説している。



河村氏は14年間にわたり不倫問題に特化したカウンセリングを行ってきた経験から、「不倫女性に捨てられる夫」の特徴を5つ提示した。第5位は「不倫を『バーチャルな恋愛』だと気づいていない夫」である。日常の嫌な部分を見ずに済む限られた時間での逢瀬がドーパミンを分泌させ、非日常感を快感と錯覚していると指摘した。



第4位は「都合の良い言い訳を重ねている夫」だ。「離婚するから待ってて」などと言いながら実際には離婚せず、家庭を壊すつもりのない姿勢が透けて見えるという。第3位の「自己肯定感の低さを不倫で埋めている夫」については、仕事や家庭で満たされない承認欲求を外の女性に求めていると分析した。



第2位は「家庭と不倫の二股を『うまく管理できる』と思っている夫」。妻にも不倫女性にも嘘をつき、うまくやれていると勘違いしているが、女性の観察能力には敵わず「結局いつかはどっちにも捨てられる」と語った。そして第1位は「『我慢してる奥さんはずっとそこにいる』と思っている夫」である。妻の自立の難しさなどを理由に「離れていかない」と高を括っているが、妻の心は確実に離れ、結果的に熟年離婚が増加していると警鐘を鳴らした。



最後に河村氏は、バーチャルな不倫恋愛に人生を懸けた夫が最終的に後悔すると断言する一方、妻たちに向けて「誰かに与えられるものを待つのではなく、自分で幸せを作っていく」という意識を持つことが本当の幸せに繋がると語り、動画を締めくくった。