セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみ “ウッディ”・“ジェシー”

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約20×20×35cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』の「ウッディ」と「ジェシー」のぬいぐるみが登場。

靴底には2人の持ち主である「ボニー」のサインがプリントされています。

どちらも全長約20×20×35cmと大きく、存在感も抜群。

インテリアとしても活躍してくれる、抱き心地の良いディズニープライズです☆

トイ・ストーリー５ LLぬいぐるみ “ウッディ”

おもちゃたちのリーダー的存在であるカウボーイ人形「ウッディ」のぬいぐるみ。

コロンとしたフォルムがかわいらしく「ウッディ」のトレードマークでもあるカウボーイ衣装は細部まで丁寧にデザインされています。

トイ・ストーリー５ LLぬいぐるみ “ジェシー”

いつも元気いっぱいなカウガール人形のおもちゃ「ジェシー」

「ジェシー」のぬいぐるみは、チャームポイントでもある緑の瞳や、デザインの凝ったコスチュームまでしっかりと表現されています。

セットで揃えたくなる「ウッディ」と「ジェシー」のぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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