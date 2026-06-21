靴底にサインが入ったウッディとジェシーのぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』グッズ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみ “ウッディ”・“ジェシー”
登場時期：2026年7月3日より順次
サイズ：全長約20×20×35cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』の「ウッディ」と「ジェシー」のぬいぐるみが登場。
靴底には2人の持ち主である「ボニー」のサインがプリントされています。
どちらも全長約20×20×35cmと大きく、存在感も抜群。
インテリアとしても活躍してくれる、抱き心地の良いディズニープライズです☆
トイ・ストーリー５ LLぬいぐるみ “ウッディ”
おもちゃたちのリーダー的存在であるカウボーイ人形「ウッディ」のぬいぐるみ。
コロンとしたフォルムがかわいらしく「ウッディ」のトレードマークでもあるカウボーイ衣装は細部まで丁寧にデザインされています。
トイ・ストーリー５ LLぬいぐるみ “ジェシー”
いつも元気いっぱいなカウガール人形のおもちゃ「ジェシー」
「ジェシー」のぬいぐるみは、チャームポイントでもある緑の瞳や、デザインの凝ったコスチュームまでしっかりと表現されています。
セットで揃えたくなる「ウッディ」と「ジェシー」のぬいぐるみ。
セガプライズの『トイ・ストーリー５』 LLぬいぐるみは、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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