セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 FIGURIZMα “バズ・ライトイヤー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 FIGURIZMα “バズ・ライトイヤー”

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約28×20cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』での活躍に期待が高まる「バズ・ライトイヤー」の“FIGURIZMα（フィグリズムアルファ）”が登場！

“FIGURIZMα（フィグリズムアルファ）”は、圧倒的クオリティと感動体験を提供するフィギュア・ブランドです。

フィギュアでは、「バズ・ライトイヤー」お馴染みの「無限の彼方へ、さあ行くぞ！」の名台詞が聞こえてきそうなダイナミックな飛行ポーズを再現☆

翼を広げながら躍動する姿や、キリッとした表情もしっかりと表現されています。

細部までひとつひとつ丁寧にデザインされ、ボタンは立体的に。

「バズ・ライトイヤー」の靴の底には「Bonnie」のサインも入っています。

ボディには光沢があり、顔や頭はマットになっていて、質感にもこだわりが！

どの角度から見ても「バズ・ライトイヤー」のかっこよさに魅了されます。

動きを感じられる造形の「バズ・ライトイヤー」のリアルなフィギュア。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 FIGURIZMα “バズ・ライトイヤー”は、2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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