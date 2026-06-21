次世代ガールズグループ「Be Girls」が21日までに更新HPを更新。AO、HARUKAの脱退を発表した。

公式HPでは「平素よりBe Girlsを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、メンバーのAO、HARUKAにつきまして、本人たち、メンバーおよび運営スタッフを含めて協議を重ねた結果、令和8年6月19日をもちましてBe Girlsを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」とAO、HARUKAの脱退を報告した。

また「突然のお知らせとなりましたことを、日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。脱退に至るまで、今後の活動方針やグループ運営について本人たちと協議を重ねてまいりましたが、総合的に検討した結果、このような結論に至りました」と脱退に至った経緯をつづった。

さらに「なお、今後のBe Girlsは現メンバーにて活動を継続してまいります。ファンの皆様により良いパフォーマンスをお届けできるよう努めてまいりますので、引き続き温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます。また、脱退するメンバーにつきましても、それぞれの今後を温かく見守っていただけますと幸いです」と今後について明かした。

また、HPにはAO、HARUKAの手書きのメッセージをアップ。AOは「この決断を前向きな一歩にできるよう、これからも自分らしく歩んでいきたいと思います」と決意表明し、HARUKAは「グループは卒業という形にはなりますが、私はこれからも芸能活動は続けていきたいと思っています」と思いをつづった。

「Be Girls」はWUME、SAYAKA、AZ、HARUKAの4人組。SAYAKAはHANAを輩出したオーディション「No No Girls」（ノノガ）での経験をへて26年3月、「7 years」で一足先にソロデビュー。同グループではメインボーカルを担当している。