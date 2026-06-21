◆米男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米オープン 第３日（２０日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）

６０位で決勝ラウンドに滑り込んだ松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７７と苦戦し、１１オーバーの６５位に後退した。

ホールアウト後に「ティーショットはミスらしいミスは２回に収められたけど、なかなかその後が。アイアンショットもそうだし、パッティングは風の影響でラインが全然定まらなかった」と振り返った。

１つ落として迎えた後半に、４１打を要した。１１番パー３のティーショットは一度グリーンを捉えるも、傾斜で右バンカーへ転がり落ちボギー。１２番で第１打を右に曲げダブルボギーをたたくと、１３番から３連続ボギー。５ホールでスコアを６つ落とす苦しい展開に。１６番パー５で２オンに成功し、この日唯一のバーディーを奪ったが、１７番パー３は右バンカーからの２打目が傾斜で戻り、再びバンカーへ。ここでもボギーを喫した。

「ティーショットに関してはだいぶ良かったけど、後半の流れの悪い時にアイアンショットがどうしても。ティーショットも何ホールか乱れた。そこらへんをしっかりと明日はつなげていけるように頑張りたい」。１４年連続の出場で、２０１７年に２位、２２年に４位、一昨年は６位に入った大会で、予選落ちした１６年を除く大会ワースト成績は昨年の４２位。最終日に意地の浮上を目指す。