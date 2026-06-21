『名探偵プリキュア！』Blu-ray第1巻描き下ろしジャケットイラスト公開 購入者限定イベント出演者＆詳細発表
キュアアンサー＆キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウの姿
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のBlu-ray vol.1のジャケットイラストが公開された。あわせて、購入者限定イベント出演者と詳細が発表された。
【写真】豪華！『名探偵プリキュア！』Blu-ray購入者限定イベント出演者にずらり
vol.1のジャケットイラストは、キャラクターデザイン・矢野茜氏による描き下ろし。表紙にはキュアアンサー＆キュアミスティック、裏表紙にはキュアアルカナ・シャドウの姿が描かれた。
また、『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1 購入者限定イベントが、2027年1月23日に東京・セシオン杉並 ホールにて開催される。出演者は、千賀光莉（キュアアンサー／明智あんな役）、本渡楓（キュアミスティック／小林みくる役）、東山奈央（キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役）ほか。
■『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1
発売日：2026年9月23日（水）
価格：2万5300円 （税込）
【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】
・2027年1月23日開催予定・購入者限定イベント応募券
【Blu-ray vol.1 映像特典】
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP＆ED
・CM集
・EDダンスレッスン
・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介!!映像
【Blu-ray 初回・通常共通仕様】
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろしイラストジャケット
▼店舗別オリジナル 早期購入特典（予約含む）
【Blu-ray全巻連動特典】場面写ブロマイド12枚セット
対象店舗でBlu-ray全巻を購入すると、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドがプレゼントされる。
《対象店舗》
・Amazon.co.jp
・ビックカメラ・コジマ
・ソフマップ・アニメガ
・楽天ブックス
・あみあみ
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
・セブンネットショッピング
・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・アニメイト（通販含む）
・赤い熊さん
・HMV,HMV＆BOOKS online
・タワーレコード（一部店舗除く）
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・Neowing
・メロンブックス
・ヨドバシカメラ
・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）
※なくなり次第終了
▼店舗別特典
◆Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット 「アクリルスタンド5個セット」付コレクション
価格：11万1100円（税込）
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット（H120ミリ）
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
・ラジオDJ風オーディオコンテンツ（エムカード）
【Blu-ray全巻購入特典】
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
・ラジオDJ風オーディオコンテンツ（エムカード）
【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象
・アクリルスタンド（Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用）
◆ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
【Blu-ray全巻購入特典】
・新規描き下ろし全巻収納BOX
・新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット
【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】
価格：3万5700円（税込）
・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット（H150ミリ）
※Blu-ray全巻購入特典対象商品
◆楽天ブックス
【Blu-ray全巻購入特典】
・新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）
・アクリルスタンド
◆あみあみ
【Blu-ray全巻購入特典】
・F3キャンバスアート
◆ゲーマーズ
【Blu-ray全巻購入特典】
・B2タペストリー
◆セブンネットショッピング
【Blu-ray全巻購入特典】
・A4アクリルプレート
◆Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む）
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルキーホルダー
◆アニメイト（通販含む）
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルスタンド
◆東映アニメーションオフィシャルストア
【Blu-ray各巻購入特典】
・B2布ポスター
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のBlu-ray vol.1のジャケットイラストが公開された。あわせて、購入者限定イベント出演者と詳細が発表された。
【写真】豪華！『名探偵プリキュア！』Blu-ray購入者限定イベント出演者にずらり
vol.1のジャケットイラストは、キャラクターデザイン・矢野茜氏による描き下ろし。表紙にはキュアアンサー＆キュアミスティック、裏表紙にはキュアアルカナ・シャドウの姿が描かれた。
■『名探偵プリキュア！』Blu-ray vol.1
発売日：2026年9月23日（水）
価格：2万5300円 （税込）
【Blu-ray 全巻共通 初回生産限定特典】
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろし三方背スリーブケース＆デジパック仕様
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろしイラスト色紙応募券（全巻購入特典／応募者全員サービス）
【Blu-ray vol.1 初回生産限定特典】
・2027年1月23日開催予定・購入者限定イベント応募券
【Blu-ray vol.1 映像特典】
・変身＆アクションシーン集
・資料ギャラリー
・ノンテロップOP＆ED
・CM集
・EDダンスレッスン
・『名探偵プリキュア！』大・大・大紹介!!映像
【Blu-ray 初回・通常共通仕様】
・ピクチャーレーベル
・キャラクターデザイン・矢野茜 描き下ろしイラストジャケット
▼店舗別オリジナル 早期購入特典（予約含む）
【Blu-ray全巻連動特典】場面写ブロマイド12枚セット
対象店舗でBlu-ray全巻を購入すると、『名探偵プリキュア！』の名場面を使用したブロマイドがプレゼントされる。
《対象店舗》
・Amazon.co.jp
・ビックカメラ・コジマ
・ソフマップ・アニメガ
・楽天ブックス
・あみあみ
・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
・セブンネットショッピング
・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）
・アニメイト（通販含む）
・赤い熊さん
・HMV,HMV＆BOOKS online
・タワーレコード（一部店舗除く）
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
・Neowing
・メロンブックス
・ヨドバシカメラ
・WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）
※なくなり次第終了
▼店舗別特典
◆Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】名探偵プリキュア！Blu-ray全巻購入セット 「アクリルスタンド5個セット」付コレクション
価格：11万1100円（税込）
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろしアクリルスタンド5個セット（H120ミリ）
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
・ラジオDJ風オーディオコンテンツ（エムカード）
【Blu-ray全巻購入特典】
・キャラクターデザイン・矢野茜描き下ろし全巻収納BOX
・ラジオDJ風オーディオコンテンツ（エムカード）
【Blu-ray vol.1購入特典】※Blu-ray全巻購入セットも対象
・アクリルスタンド（Amazon.co.jp内プリキュアマーケットイラスト使用）
◆ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
【Blu-ray全巻購入特典】
・新規描き下ろし全巻収納BOX
・新規描き下ろしB2半裁タペストリー4枚セット
【Blu-ray vol.4 ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定セット】
価格：3万5700円（税込）
・新規描き下ろしアクリルスタンド4個セット（H150ミリ）
※Blu-ray全巻購入特典対象商品
◆楽天ブックス
【Blu-ray全巻購入特典】
・新規描き下ろしA5キャラファイングラフ（シリアルナンバー入り）
・アクリルスタンド
◆あみあみ
【Blu-ray全巻購入特典】
・F3キャンバスアート
◆ゲーマーズ
【Blu-ray全巻購入特典】
・B2タペストリー
◆セブンネットショッピング
【Blu-ray全巻購入特典】
・A4アクリルプレート
◆Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む）
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルキーホルダー
◆アニメイト（通販含む）
【Blu-ray各巻購入特典】
・アクリルスタンド
◆東映アニメーションオフィシャルストア
【Blu-ray各巻購入特典】
・B2布ポスター
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