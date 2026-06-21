久常涼17位、松山英樹65位で最終日ヘ 23年覇者のクラークが完全Vへ6打リードの単独首位
＜全米オープン 3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第3ラウンドが終了した。
【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き
日本勢は2人が決勝ラウンドに進出した。11位で迎えた大会初出場の久常涼は、5番でバーディを先行するも、6番で約2メートルのパットを外しボギー。12番パー4では50センチを外してダブルボギーなど、苦しい展開が続いた。それでも最終18番で約10メートルのパットを沈めてバーディ締め。3バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落としたが、トータル3オーバー・17位タイで最終日に進む。60位で迎えた松山英樹は、出だしの1番パー4で9.5メートルから3パットを喫し、ボギーを先行。その後はパーを並べる展開となり、前半は1オーバーで折り返し。後半は、11番でボギーとすると、12番パー4ではティショットを右に曲げてしまい、つま先上がりのブッシュからウッドでレイアップ。3オン3パットのダブルボギーを喫した。その後も16番のバーディと18番のパー以外はボギーが重なり、1バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「77」。トータル11オーバー・65位タイに後退した。2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）が1イーグル・2バーディ・4ボギーの「70」でプレー。トータル7アンダーで初日から単独首位をキープし最終日へ進んだ。大会2勝目、完全優勝へ王手をかけた。トータル1アンダー・2位タイにキャリアグランドスラムがかかるスコッティ・シェフラー、サヒス・ティーガラ、サム・スティーブンス（いずれも米国）、トム・キム（韓国）が続いている。 ローリー・マキロイ（北アイルランド）は「73」でホールアウト。トータル3オーバー・17位タイで3日目を終えた。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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