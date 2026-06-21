「５枚で守られると、難しい」日本代表主力が語った“不気味”なチュニジアの印象「フィジカルは強い」【W杯】
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦し、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
現地20日にメキシコのモンテレイで行われる第２節では、チュニジアと対戦する。
その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
これが初陣で、どんな戦術やメンバーに臨んでくるのかは読めない。不気味な感がある。
そのチュニジアについて、主力MFの鎌田大地はどんな印象を持っているのか。
「元々アフリカ系のチームなので、フィジカルの部分は強いなと思うんですけど、監督が前サウジアラビアの監督で、日本で引き分けた試合も覚えていますし。すごくディフェンシブで戦ってきて、今の現代サッカーでは５枚で守られると、どんなに（自分たちが）強かろうが、やはりなかなか、難しい試合というのをどこもしていると思うので」
29歳の司令塔は「本当に難しい試合になるだろうなと言う風には思いますけど。しっかり、焦れずに、自分たちができることをしっかりやって、戦って行けたらいいなと思います」と強調した。
ルナール監督が率いるサウジアラビアとは、25年３月のワールドカップ予選第８節で対戦。前節で本大会出場を決めた日本は、ホームでスコアレスドローに終わっている。
その時は５バックでのべた引きを選択した知将は、どんな策を打ってくるのか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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現地20日にメキシコのモンテレイで行われる第２節では、チュニジアと対戦する。
その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
これが初陣で、どんな戦術やメンバーに臨んでくるのかは読めない。不気味な感がある。
そのチュニジアについて、主力MFの鎌田大地はどんな印象を持っているのか。
29歳の司令塔は「本当に難しい試合になるだろうなと言う風には思いますけど。しっかり、焦れずに、自分たちができることをしっかりやって、戦って行けたらいいなと思います」と強調した。
ルナール監督が率いるサウジアラビアとは、25年３月のワールドカップ予選第８節で対戦。前節で本大会出場を決めた日本は、ホームでスコアレスドローに終わっている。
その時は５バックでのべた引きを選択した知将は、どんな策を打ってくるのか。
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