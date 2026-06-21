『名探偵プリキュア！』投票企画で公式から注意事項 キュアエクレールの正体は誰？一部ファンの予想否定「投票結果は放送と連動しません」
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のファン参加投票企画「キュアエクレールの正体は誰！？」が21日よりスタートした。本編を見て謎のプリキュア「キュアエクレール」の正体を推理する投票企画で、公式サイトでは注意事項が掲載されている。
【画像】誰が変身する？キュアエクレール候補者の4人 公開されたキャラ設定画
この企画は、本日21日放送の第21話よりキュアエクレール編がスタートし、初期のキービジュアルから描かれているにも関わらず、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」の正体を候補者4人から推理する投票企画。
キュアエクレールの候補者である、帆羽くれあ（CV：長谷川育美）、来栖エリザ（CV：明智璃子）、金田れい（CV：Lynn）、家入しるく（CV：村上奈津実）の4人から、「誰がキュアエクレールに変身するのか？」を推理し、特設サイトで1日1回投票できる。21日午前8時〜7月19日午前8時まで投票を受け付けているほか、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場では投票箱も設置し、その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティをもらうことができる。
企画実施とあわせてテレビアニメ本編も21日放送の第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4人のキャラにフィーチャーした物語を4週にわたって放送。7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。
ネット上では以前から「誰がキュアエクレールなのか？」と予想が過熱しており、それを公式企画として楽しむ企画となっているが、ネット上では一部で「投票1位のキャラをキュアエクレールにする説」などの声が出ていた。
しかし、公式サイトの注意事項では「本キャンペーンは、誰がキュアエクレールになるか推理をお楽しみいただくための投票企画となります。投票結果は放送と連動しませんのでご了承ください」と、投票企画と本編放送の連動を否定している。
【画像】誰が変身する？キュアエクレール候補者の4人 公開されたキャラ設定画
この企画は、本日21日放送の第21話よりキュアエクレール編がスタートし、初期のキービジュアルから描かれているにも関わらず、正体が謎に包まれているプリキュア「キュアエクレール」の正体を候補者4人から推理する投票企画。
企画実施とあわせてテレビアニメ本編も21日放送の第21話〜7月12日放送の第24話にかけて、4人のキャラにフィーチャーした物語を4週にわたって放送。7月19日放送の第25話で正体が明らかになる。
ネット上では以前から「誰がキュアエクレールなのか？」と予想が過熱しており、それを公式企画として楽しむ企画となっているが、ネット上では一部で「投票1位のキャラをキュアエクレールにする説」などの声が出ていた。
しかし、公式サイトの注意事項では「本キャンペーンは、誰がキュアエクレールになるか推理をお楽しみいただくための投票企画となります。投票結果は放送と連動しませんのでご了承ください」と、投票企画と本編放送の連動を否定している。
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