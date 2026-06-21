映画『名探偵プリキュア！』キミプリ＆わんぷり登場 新場面カット解禁で新キャラ初公開
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』（9月18日公開）メインビジュアルと新たな場面カット3点が解禁された。
【画像】新キャラ登場！謎のプリキュア「キュアエクレール」 公開された場面カット
メインビジュアルは、まるで夢の世界のような“不思議な庭”を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど、元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを目一杯掲げるポチタンや、ジェット先輩がキュートに描かれている。
さらに、テレビシリーズでは未だ存在自体が謎に包まれているキュアエクレール、シュシュタンの姿や、プリキュアでありながら、なぜか「怪盗団ファントム」として活動しており、その理由は秘められたままとなっているキュアアルカナ・シャドウとマシュタンの姿も。
そして、キラキラと輝くカラフルなサンキャッチャーと共に描かれるのは、新キャラで映画オリジナルキャラの謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン。物語の舞台となる“不思議な庭”で出会った彼女たちは、あんなたちが挑む新たなナゾに深く関わる存在のようで、一体どんな秘密を抱えているのか、その行方が見どころとなる。
さらに『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現・それぞれのプリキュアの活躍に胸が高鳴るビジュアルとなっている。
“不思議な庭”に隠されたナゾとは？そしてタイトルにもある“2人の秘密”とは一体何なのか？名探偵プリキュアはアンサーを見つけ出し、映画館でナゾをキュアット解決できるのか…物語に期待が高まる。
解禁された新たな場面カットは、物語に大きく関わるシーンを捉えたもの。街中に「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」を調査中の名探偵プリキュア。バツ印をつけられたものは動かなくなったり、使えなくなったりして、みんなを困らせる。
1枚目は、路地裏と思われる場所で、手がバツ印の“ダメダメ”を、あんなとみくるとポチタンがプリキットミラールーペを手に追いかけている。その様子をるるかとマシュタンが見ている姿が描かれ、これから巻き起こる、不思議な物語の幕開けを予感させる。そんな事件を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。「ダメダメからかりんを守って欲しい」という依頼を受け、あんなたちは、レインとともに新たなナゾを追うことに…。
2枚目はレインに案内され、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」に辿り着いた一同。バラが綺麗に咲き誇り、煌びやかな庭と古城を前に、目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー。その周りにはエレメント妖精たちが、歓迎しているかのように飛び交う。あたりを見渡し何やら考えている様子のキュアエクレールや、不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩の頭の上には、楽しそうなポチタンの姿も。
そこで出会うのが、不思議な庭で暮らす少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アラン。しかし平和な「かりんの庭」にも突然“ダメダメ”が現れて、大ピンチに！？ “ダメダメ”って一体何？ 綺麗で不思議な「かりんの庭」にはどんな謎が隠されているのか？
3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が。『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』そして、『名探偵プリキュア！』のみんなへ精一杯力を送り、一緒にプリキュアを応援したくなるようなワクワク感が伝わり、物語の展開がより一層楽しみになる心ときめく新カットとなった。
また、入場者プレゼントが「ポチタンミラクルライト」に決定。『映画プリキュアオールスターズF』（2023）以来、３年ぶりのミラクルライト復活となる。劇中でも重要なシーンで登場する同アイテム。ポチタンたちと一緒にお揃いの「ポチタンミラクルライト」を持って、大きなスクリーンで活躍するプリキュアを元気いっぱい応援できる。
さらにプレゼントつきムビチケ前売り券（カード）の発売が決定。26日から劇場窓口（一部劇場を除く）にて販売がスタートし、劇場購入者にはフレークシールにもなる「映画オリジナル キラキラはなまるシール」のプレゼントがついてくる。キュアアンサー＆キュアミスティックver.とキュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウver.の2種類が用意されており、どちらか好きな方を選ぶことができる。
キャラクター別のムビチケ前売券(カード)が発売されることも決定。キュアアンサーをはじめ、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウそれぞれが描かれた4種類。こちらは各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）他にて販売予定となっている。
■あらすじ
ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生！
バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなったりして、みんな困っているみたい…。
そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。
彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった！
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。
そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。
アランとレインはかりんのことをとても大切に思っているみたい。
かりんと仲良くなったあんなたちは、早速調査開始！ところが！平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。
ダメダメって一体なに！？不思議な庭に隠された秘密とは・・・？
そして！「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ！」も駆けつけるよ！「名探偵プリキュア！」と一緒に、バラバラのヒントをつなげてナゾを解き明かそう！そのナゾ、映画館でキュアット解決！
【画像】新キャラ登場！謎のプリキュア「キュアエクレール」 公開された場面カット
メインビジュアルは、まるで夢の世界のような“不思議な庭”を舞台に、今にも飛び出してきそうなほど、元気いっぱいのキュアアンサーとキュアミスティック、ミラクルライトを目一杯掲げるポチタンや、ジェット先輩がキュートに描かれている。
そして、キラキラと輝くカラフルなサンキャッチャーと共に描かれるのは、新キャラで映画オリジナルキャラの謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン。物語の舞台となる“不思議な庭”で出会った彼女たちは、あんなたちが挑む新たなナゾに深く関わる存在のようで、一体どんな秘密を抱えているのか、その行方が見どころとなる。
さらに『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』も駆けつけ、シリーズの垣根を超えた夢の共演が実現・それぞれのプリキュアの活躍に胸が高鳴るビジュアルとなっている。
“不思議な庭”に隠されたナゾとは？そしてタイトルにもある“2人の秘密”とは一体何なのか？名探偵プリキュアはアンサーを見つけ出し、映画館でナゾをキュアット解決できるのか…物語に期待が高まる。
解禁された新たな場面カットは、物語に大きく関わるシーンを捉えたもの。街中に「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」を調査中の名探偵プリキュア。バツ印をつけられたものは動かなくなったり、使えなくなったりして、みんなを困らせる。
1枚目は、路地裏と思われる場所で、手がバツ印の“ダメダメ”を、あんなとみくるとポチタンがプリキットミラールーペを手に追いかけている。その様子をるるかとマシュタンが見ている姿が描かれ、これから巻き起こる、不思議な物語の幕開けを予感させる。そんな事件を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。「ダメダメからかりんを守って欲しい」という依頼を受け、あんなたちは、レインとともに新たなナゾを追うことに…。
2枚目はレインに案内され、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」に辿り着いた一同。バラが綺麗に咲き誇り、煌びやかな庭と古城を前に、目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー。その周りにはエレメント妖精たちが、歓迎しているかのように飛び交う。あたりを見渡し何やら考えている様子のキュアエクレールや、不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩の頭の上には、楽しそうなポチタンの姿も。
そこで出会うのが、不思議な庭で暮らす少女・かりんと、彼女を見守る妖精・アラン。しかし平和な「かりんの庭」にも突然“ダメダメ”が現れて、大ピンチに！？ “ダメダメ”って一体何？ 綺麗で不思議な「かりんの庭」にはどんな謎が隠されているのか？
3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が。『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』そして、『名探偵プリキュア！』のみんなへ精一杯力を送り、一緒にプリキュアを応援したくなるようなワクワク感が伝わり、物語の展開がより一層楽しみになる心ときめく新カットとなった。
また、入場者プレゼントが「ポチタンミラクルライト」に決定。『映画プリキュアオールスターズF』（2023）以来、３年ぶりのミラクルライト復活となる。劇中でも重要なシーンで登場する同アイテム。ポチタンたちと一緒にお揃いの「ポチタンミラクルライト」を持って、大きなスクリーンで活躍するプリキュアを元気いっぱい応援できる。
さらにプレゼントつきムビチケ前売り券（カード）の発売が決定。26日から劇場窓口（一部劇場を除く）にて販売がスタートし、劇場購入者にはフレークシールにもなる「映画オリジナル キラキラはなまるシール」のプレゼントがついてくる。キュアアンサー＆キュアミスティックver.とキュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウver.の2種類が用意されており、どちらか好きな方を選ぶことができる。
キャラクター別のムビチケ前売券(カード)が発売されることも決定。キュアアンサーをはじめ、キュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナ・シャドウそれぞれが描かれた4種類。こちらは各種通販サイト・プリキュア プリティストア（一部店舗を除く）他にて販売予定となっている。
■あらすじ
ある日、街でウワサの「バツ印事件」が発生！
バツ印をつけられると大切なものが動かなくなったり、使えなくなったりして、みんな困っているみたい…。
そんな「バツ印事件」を追うあんなたちの前に妖精の依頼人・レインが現れる。
彼の依頼は、「ダメダメからかりんを守って欲しい」というものだった！
レインに案内されてたどり着いたのは、まるで夢のように綺麗な場所「かりんの庭」。
そこで出会った少女・かりんと、彼女を見守る妖精のアラン。
アランとレインはかりんのことをとても大切に思っているみたい。
かりんと仲良くなったあんなたちは、早速調査開始！ところが！平和な庭にも、突然ダメダメが現れて…。
ダメダメって一体なに！？不思議な庭に隠された秘密とは・・・？
そして！「キミとアイドルプリキュア♪」と「わんだふるぷりきゅあ！」も駆けつけるよ！「名探偵プリキュア！」と一緒に、バラバラのヒントをつなげてナゾを解き明かそう！そのナゾ、映画館でキュアット解決！
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優