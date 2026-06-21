「全員で14650安打！」元日本ハム・片岡篤史氏、豪華レジェンド集結のゴルフ会を報告「エゲツないメンバー」「誰が奢るんですかね？笑」
プロ野球の日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史氏（56）が17日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球OBのゴルフイベントに参加したことを報告し、プロ野球界の“レジェンド”が集結した豪華メンバーとのオフショットを公開した。
【写真】「全員で14650安打！」豪華レジェンド集結のゴルフ会を報告した片岡篤史氏
片岡氏は「日本プロ野球OBゴルフ選手権2026」と書き出し、「岩本の岩ちゃんと同じ組で楽しいラウンドになりました！」とコメント。さらに「夜は楽しいメンバーで焼肉でした。ええ写真やなぁ〜」とつづり、ゴルフ後の食事会の様子を紹介した。
投稿では、日ハム時代のチームメイトでもある岩本勉氏（55）との2ショットも掲載。笑顔あふれる写真からは、和やかな雰囲気が伝わってくる。
また、夜の食事会には野村謙二郎氏、西山秀二氏（広島）、佐々木主浩氏（横浜）、田中幸雄氏（日本ハム）、宮本慎也氏（ヤクルト）、谷繁元信氏（横浜・中日）、和田一浩氏（西武・中日）、内川聖一氏（横浜・ソフトバンク）ら球界を代表するOBが集結。焼肉店で撮影された集合写真からは、レジェンドたちの親睦を深める様子がうかがえる。（※カッコ内は各氏が主に活躍した球団）
食事会の様子は西山氏、谷繁氏らもインスタで公開しており、イベント後の交流会には豪華メンバーが顔をそろえていたようだ。
この投稿にファンからは、「楽しそう」「全員で14650安打！」「岩ちゃん久しぶりに見ました！」「凄いメンバー 誰が奢るんですかね？笑」「こんだけのメンツだと飲み代は大魔神かな？それとも年齢的に野村さんか」「エゲツないメンバー」「レジェンドしかいない」などのコメントが寄せられている。
【写真】「全員で14650安打！」豪華レジェンド集結のゴルフ会を報告した片岡篤史氏
片岡氏は「日本プロ野球OBゴルフ選手権2026」と書き出し、「岩本の岩ちゃんと同じ組で楽しいラウンドになりました！」とコメント。さらに「夜は楽しいメンバーで焼肉でした。ええ写真やなぁ〜」とつづり、ゴルフ後の食事会の様子を紹介した。
また、夜の食事会には野村謙二郎氏、西山秀二氏（広島）、佐々木主浩氏（横浜）、田中幸雄氏（日本ハム）、宮本慎也氏（ヤクルト）、谷繁元信氏（横浜・中日）、和田一浩氏（西武・中日）、内川聖一氏（横浜・ソフトバンク）ら球界を代表するOBが集結。焼肉店で撮影された集合写真からは、レジェンドたちの親睦を深める様子がうかがえる。（※カッコ内は各氏が主に活躍した球団）
食事会の様子は西山氏、谷繁氏らもインスタで公開しており、イベント後の交流会には豪華メンバーが顔をそろえていたようだ。
この投稿にファンからは、「楽しそう」「全員で14650安打！」「岩ちゃん久しぶりに見ました！」「凄いメンバー 誰が奢るんですかね？笑」「こんだけのメンツだと飲み代は大魔神かな？それとも年齢的に野村さんか」「エゲツないメンバー」「レジェンドしかいない」などのコメントが寄せられている。