信用残ランキング【売り残減少】 飯田ＧＨＤ、ソニーＦＧ、Ｊディスプレ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3291> 飯田ＧＨＤ -4,250 46 3.19
２．<8729> ソニーＦＧ -1,747 7,694 14.65
３．<6740> Ｊディスプレ -1,405 15,181 3.92
４．<6326> クボタ -1,135 199 3.26
５．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,005 1,834 15.75
６．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -852 855 5.46
７．<3656> ＫＬａｂ -792 5,350 2.69
８．<6981> 村田製 -677 1,072 5.29
９．<7267> ホンダ -615 829 10.48
10．<6752> パナＨＤ -584 500 4.85
11．<9984> ＳＢＧ -575 3,326 10.10
12．<9432> ＮＴＴ -537 7,170 26.73
13．<7203> トヨタ -533 2,289 9.35
14．<7211> 三菱自 -468 418 22.12
15．<3697> ＳＨＩＦＴ -464 2,606 4.63
16．<268A> リガクＨＤ -426 35 33.09
17．<3315> 日本コークス -353 1,654 6.41
18．<2492> インフォＭＴ -346 801 3.07
19．<6526> ソシオネクス -297 996 6.90
20．<8136> サンリオ -287 1,289 32.78
21．<4552> ＪＣＲファ -260 235 11.77
22．<6501> 日立 -259 214 33.10
23．<9434> ＳＢ -240 3,264 10.86
24．<5803> フジクラ -215 1,467 19.47
25．<3687> Ｆスターズ -201 766 3.13
26．<7974> 任天堂 -179 613 23.44
27．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -175 150 20.68
28．<2337> いちご -172 369 2.71
29．<6758> ソニーＧ -137 159 68.95
30．<7012> 川重 -129 1,020 15.74
31．<8267> イオン -128 2,414 2.48
32．<8086> ニプロ -117 44 1.35
33．<8411> みずほＦＧ -113 439 17.89
34．<6762> ＴＤＫ -112 473 8.98
35．<7013> ＩＨＩ -112 444 54.15
36．<7182> ゆうちょ銀 -111 263 5.82
37．<4569> 杏林製薬 -110 212 0.91
38．<6594> ニデック -110 288 19.13
39．<4344> ソースネクス -108 2,632 2.66
40．<6707> サンケン -108 45 1.30
41．<9107> 川崎汽 -106 642 2.79
42．<2982> ＡＤＷＧ -103 120 24.48
43．<3915> テラスカイ -103 137 4.93
44．<7220> 武蔵精密 -97 130 2.61
45．<4902> コニカミノル -95 141 12.37
46．<9533> 邦ガス -95 290 0.34
47．<7381> ＣＣＩＧ -95 228 2.28
48．<2491> Ｖコマース -95 548 1.77
49．<5801> 古河電 -91 221 8.82
50．<7868> 広済堂ＨＤ -89 355 38.90
株探ニュース
※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3291> 飯田ＧＨＤ -4,250 46 3.19
２．<8729> ソニーＦＧ -1,747 7,694 14.65
３．<6740> Ｊディスプレ -1,405 15,181 3.92
４．<6326> クボタ -1,135 199 3.26
５．<8306> 三菱ＵＦＪ -1,005 1,834 15.75
６．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -852 855 5.46
７．<3656> ＫＬａｂ -792 5,350 2.69
８．<6981> 村田製 -677 1,072 5.29
９．<7267> ホンダ -615 829 10.48
10．<6752> パナＨＤ -584 500 4.85
11．<9984> ＳＢＧ -575 3,326 10.10
12．<9432> ＮＴＴ -537 7,170 26.73
13．<7203> トヨタ -533 2,289 9.35
14．<7211> 三菱自 -468 418 22.12
15．<3697> ＳＨＩＦＴ -464 2,606 4.63
16．<268A> リガクＨＤ -426 35 33.09
17．<3315> 日本コークス -353 1,654 6.41
18．<2492> インフォＭＴ -346 801 3.07
19．<6526> ソシオネクス -297 996 6.90
20．<8136> サンリオ -287 1,289 32.78
21．<4552> ＪＣＲファ -260 235 11.77
22．<6501> 日立 -259 214 33.10
23．<9434> ＳＢ -240 3,264 10.86
24．<5803> フジクラ -215 1,467 19.47
25．<3687> Ｆスターズ -201 766 3.13
26．<7974> 任天堂 -179 613 23.44
27．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -175 150 20.68
28．<2337> いちご -172 369 2.71
29．<6758> ソニーＧ -137 159 68.95
30．<7012> 川重 -129 1,020 15.74
31．<8267> イオン -128 2,414 2.48
32．<8086> ニプロ -117 44 1.35
33．<8411> みずほＦＧ -113 439 17.89
34．<6762> ＴＤＫ -112 473 8.98
35．<7013> ＩＨＩ -112 444 54.15
36．<7182> ゆうちょ銀 -111 263 5.82
37．<4569> 杏林製薬 -110 212 0.91
38．<6594> ニデック -110 288 19.13
39．<4344> ソースネクス -108 2,632 2.66
40．<6707> サンケン -108 45 1.30
41．<9107> 川崎汽 -106 642 2.79
42．<2982> ＡＤＷＧ -103 120 24.48
43．<3915> テラスカイ -103 137 4.93
44．<7220> 武蔵精密 -97 130 2.61
45．<4902> コニカミノル -95 141 12.37
46．<9533> 邦ガス -95 290 0.34
47．<7381> ＣＣＩＧ -95 228 2.28
48．<2491> Ｖコマース -95 548 1.77
49．<5801> 古河電 -91 221 8.82
50．<7868> 広済堂ＨＤ -89 355 38.90
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