　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月12日信用売り残の6月5日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1556銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3291> 飯田ＧＨＤ 　 　　-4,250　　　　 46　　　3.19
２．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-1,747　　　7,694　　 14.65
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,405　　 15,181　　　3.92
４．<6326> クボタ 　　　 　　-1,135　　　　199　　　3.26
５．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-1,005　　　1,834　　 15.75
６．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-852　　　　855　　　5.46
７．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-792　　　5,350　　　2.69
８．<6981> 村田製 　　　 　　　-677　　　1,072　　　5.29
９．<7267> ホンダ 　　　 　　　-615　　　　829　　 10.48
10．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-584　　　　500　　　4.85
11．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-575　　　3,326　　 10.10
12．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-537　　　7,170　　 26.73
13．<7203> トヨタ 　　　 　　　-533　　　2,289　　　9.35
14．<7211> 三菱自 　　　 　　　-468　　　　418　　 22.12
15．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-464　　　2,606　　　4.63
16．<268A> リガクＨＤ 　 　　　-426　　　　 35　　 33.09
17．<3315> 日本コークス　　　　-353　　　1,654　　　6.41
18．<2492> インフォＭＴ　　　　-346　　　　801　　　3.07
19．<6526> ソシオネクス　　　　-297　　　　996　　　6.90
20．<8136> サンリオ 　　 　　　-287　　　1,289　　 32.78
21．<4552> ＪＣＲファ 　 　　　-260　　　　235　　 11.77
22．<6501> 日立 　　　　 　　　-259　　　　214　　 33.10
23．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-240　　　3,264　　 10.86
24．<5803> フジクラ 　　 　　　-215　　　1,467　　 19.47
25．<3687> Ｆスターズ 　 　　　-201　　　　766　　　3.13
26．<7974> 任天堂 　　　 　　　-179　　　　613　　 23.44
27．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　 　　　-175　　　　150　　 20.68
28．<2337> いちご 　　　 　　　-172　　　　369　　　2.71
29．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-137　　　　159　　 68.95
30．<7012> 川重 　　　　 　　　-129　　　1,020　　 15.74
31．<8267> イオン 　　　 　　　-128　　　2,414　　　2.48
32．<8086> ニプロ 　　　 　　　-117　　　　 44　　　1.35
33．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-113　　　　439　　 17.89
34．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-112　　　　473　　　8.98
35．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-112　　　　444　　 54.15
36．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-111　　　　263　　　5.82
37．<4569> 杏林製薬 　　 　　　-110　　　　212　　　0.91
38．<6594> ニデック 　　 　　　-110　　　　288　　 19.13
39．<4344> ソースネクス　　　　-108　　　2,632　　　2.66
40．<6707> サンケン 　　 　　　-108　　　　 45　　　1.30
41．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-106　　　　642　　　2.79
42．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-103　　　　120　　 24.48
43．<3915> テラスカイ 　 　　　-103　　　　137　　　4.93
44．<7220> 武蔵精密 　　　　　　-97　　　　130　　　2.61
45．<4902> コニカミノル 　　　　-95　　　　141　　 12.37
46．<9533> 邦ガス 　　　　　　　-95　　　　290　　　0.34
47．<7381> ＣＣＩＧ 　　　　　　-95　　　　228　　　2.28
48．<2491> Ｖコマース 　　　　　-95　　　　548　　　1.77
49．<5801> 古河電 　　　　　　　-91　　　　221　　　8.82
50．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　-89　　　　355　　 38.90

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