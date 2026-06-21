渋谷駅のハチ公にまつわる裏話…忠犬の孫が、東北人に《すき焼き》にされて食われていたという「衝撃報道」

知られざる忠犬の裏歴史

東京・渋谷駅の待ち合わせ場所の定番「忠犬ハチ公像」。約10年にわたり死んだ飼い主を渋谷駅前で待ち続けた忠犬エピソードは多くの日本人が知っていることだろう。

もっとも忠犬ハチ公は今から100年近く前の話であるため当然、現在までに伝わっていない話、忘れられた話などが存在する。今回は「すき焼き」にされ食べられてしまったという「ハチ公の孫」の話を中心に、歴史に埋もれた忠犬ハチ公伝説を取り上げてみたい。

本題に入る前に、ハチ公のエピソードを振り返っておこう。

忠犬ハチ公は、1923年（大正12年）11月（10月説もある）に秋田県大館市大子内・斎藤義一宅で、父犬「大子内山号」、母犬「ゴマ号」の間に生まれた。

翌1924年１月某日に東京帝国大学農学部・上野英三郎博士のもとに贈られ、この時に「ハチ」と名付けられている。ハチは上野博士に可愛がられ、渋谷駅を利用する博士の送り迎えをはじめたが、1925年、上野博士は大学教授会の懇親会中に倒れ急逝。博士の死後は上野博士の内縁の妻・八重子夫人の親戚宅（日本橋・浅草）に預けられたが、近所トラブルなどがあり、渋谷から世田谷区に越していた八重子夫人と再び暮らしはじめる。

だがどうしても上野博士の事が忘れられないのか、ハチはたびたび渋谷に向かって歩き出してしまったという。夫人は渋谷時代からハチを可愛がっていた植木職人の小林菊三郎の自宅へ預ける事にした。

最終的に、ハチ公の渋谷駅への日参は1935年（昭和10年）3月8日、ハチ公の死まで続いた。

以上が、現在も広く知られている忠犬ハチ公の物語である。

一方、本稿のテーマはこの心温まるストーリーとはだいぶかけ離れていると言えよう。

「忠犬ハチ公の孫がすき焼きにされて食べられてしまった」

筆者がはじめてこの話を知ったのは、『昭和史全記録』という毎日新聞社が1989年（平成元年）3月に発行した書籍を読んでいた時であった。同書は昭和に発生した重大な事件や事故に加え、社会や文化など様々な記事を収録した1300ページを超える大型本で、その中にこの忠犬ハチ公の孫の悲話が出てくるのだ。

ハチ公の孫がすき焼きに…

『昭和史全記録 : Chronicle 1926-1989』（毎日新聞社、1989年3月）より、筆者が偶然見つけたエピソードを以下引用する。

〈11・10［筆者注：11月10日の意］仙台市田町の小間物商佐藤光平（33）の飼犬「鉄」が姿を消した。「鉄」は生後九ヶ月の忠犬ハチ公の孫にあたる純秋田犬で、来春四月秋田に建つハチ公の銅像の除幕式に各地から参列する肉親とともに出席する予定であった。そのころには「鉄」は三十万円の相場を呼ぶシロモノで、一万円の懸賞をつけて探していた。仙台南署がそれとなく注意していると、仙台市東街道くつ屋斎藤某が同市荒町で赤毛の秋田犬を見つけ同市南小泉南屋敷の工員高橋春吉（23）方に連れて行き飼わせているうちに若者５〜６人がいつものように殺して肉をスキ焼きにして食べてしまった。もしやと思い同署員が調べると「鉄」とわかり、十二月八日同署では刑法二五四条占有離脱物横領で高橋を書類送検した〉

同書は淡々と書いているが、これはなかなかに衝撃的なニュースではなかろうか。

まず、超有名犬であるハチ公に孫がいたという事実。さらに一般の犬と間違えられて殺され、挙句には「すき焼き」に調理され食べられてしまった、という話はもっと有名になっていてもおかしくない。

筆者も「一度、元記事を確認したい」と考え、本事件が発生したとされる1948年（昭和23年）11月前後の毎日新聞にも一通り目を通してみた。だが、残念ながら事件は掲載されておらず、『昭和史全記録』の記述が実話だったのかどうか、長年にわたり気がかりだった。

そんななか、2022年（令和4年）4月に筆者がX（当時：Twitter）にて本件に関する情報を求めたところ、多くのユーザーから情報を頂き、ついに忠犬ハチ公の孫の記事発掘に成功したのである。

新たな疑問が浮上

忠犬ハチ公の孫について掲載したのは毎日新聞ではなく、宮城県仙台市のブロック紙「河北新報」の1948年12月９日号であった。

記事そのものは前出の『昭和史全記録』とほぼ同じであったため割愛するが、河北新報の記事には殺害され毛皮だけになった鉄の亡骸と、泣き崩れている飼い主らしき女性の衝撃的な写真が掲載されている。

この発掘をもって「忠犬ハチ公の孫がすき焼きになって食われた」という事件が報道された事だけは確実となったが、筆者の頭には記事に関して新たな疑問が浮かんできた。

鉄は、本当にハチ公の孫だったのか？

つづく記事〈《渋谷駅の象徴・忠犬ハチ公》孫は、本当にすき焼きにされて食われたのか？「ハチ公の孫ビジネス」が横行していた昭和の実態〉では、忠犬ハチ公の孫の正体を探っていく。

【つづきを読む】《渋谷駅の象徴・忠犬ハチ公》孫は、本当にすき焼きにされて食われたのか？「ハチ公の孫ビジネス」が横行していた昭和の実態