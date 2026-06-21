山下美夢有が5打差7位で最終日ヘ 勝みなみと竹田麗央10位、岩井千怜27位、笹生優花34位
＜マイヤーLPGAクラシック 3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドが終了した。
【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント
決勝ラウンドに進出した日本勢5人のトップにつけているのは山下美夢有。22位で迎えたこの日、8バーディ・3ボギーの「67」をマークし、首位に5打差のトータル9アンダー・7位タイで最終日を迎える。勝みなみと竹田麗央がトータル8アンダー・10位タイ、岩井千怜がトータル5アンダー・27位タイ、笹生優花がトータル4アンダー・34位タイにつけた。トータル14アンダー・単独首位にヤン・ジン（中国）。トータル13アンダー・2位にロティ・ウォード（イングランド）、トータル12アンダー・3位にキャシー・ポーター（オーストラリア）が続いた。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者は48万7500ドル（約7800万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れ日本勢！ 第3ラウンド 成績
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