ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺の稼いだ金を俺が使って何が悪いわけ？」生活費を入れない夫の主… 「俺の稼いだ金を俺が使って何が悪いわけ？」生活費を入れない夫の主張に怒り…自分のものが買えない妻はどうする？ 「俺の稼いだ金を俺が使って何が悪いわけ？」生活費を入れない夫の主張に怒り…自分のものが買えない妻はどうする？ 2026年6月21日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 生活費も入れず、好きなものだけ買い続ける夫…妻の我慢はどこまで続くのでしょうか。義母も「息子を苛めないで」と妻への批判をやめない様子で、妻はどんどん孤立していくようです。夫も義母も、昔はこんな人たちじゃなかったと妻は振り返っています。それだけに、今の状況がより一層つらそうで…。>>【まんが】子どもな夫と甘やかし義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもな夫と甘やかし義母 隣人はクセ強!?「おばあちゃんの畑でトマトを作りたい」娘の希望で亡き母の農園を継いだけれど【うちの畑を荒らす隣人 Vol.1】 「私は間違ってない！」セミナー仲間の言葉を胸に…しつこい布教を続けた義母の末路【じゃがいもすりおろし義母 Vol.10】