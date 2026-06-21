“溺れるボディ”乃真ゆの「今までで一番大胆に」「初めての手ブラ」 初写真集で挑発的ショット
SNS総フォロワー数72万人超を誇るグラビア系インフルエンサー・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』が、8月17日に発売されることが決定した。2025年から本格的にグラビア活動をスタートさせた乃真にとって、待望の初写真集となる。
【別カット】エスニック柄ワンピースでほっそり二の腕あらわな乃真ゆの
熊本県出身の乃真は、抜群のプロポーションと親しみやすいキャラクターで注目を集め、SNSを中心に人気を拡大。“溺れるボディ”のキャッチコピーでも話題を呼んでいる。
撮影地に選ばれたのは、インドネシア・バリ。南国ならではの開放感あふれるロケーションの中、ヴィラを貸し切って撮影が行われた。
本作では、エスニック柄のワンピースやランジェリー姿、OL風コスチュームなど、多彩なシチュエーションを展開。初写真集だからこそ実現した新たな挑戦も盛り込まれており、乃真自身も「初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました」とコメントしている。
表紙には、シャワーシーンのカットを採用。「濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです」と見どころを語った。
また、「私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。人生初の海外、そして人生初の写真集。本当に夢を叶えることができて幸せです」と喜びを明かし、「ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。私のすべてを詰め込みました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです」とアピールした。
写真集は通常版に加え、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売。「Amazon」と大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでは限定生写真付き特典を用意する。
さらに、発売記念イベントとして都内でのお渡し会の開催も予定。TSUTAYA EBISUBASHIでは、8月17日から30日までパネル展を実施し、展示パネルの中からサイン入りパネルが抽選で当たるキャンペーンも行われる。
【別カット】エスニック柄ワンピースでほっそり二の腕あらわな乃真ゆの
熊本県出身の乃真は、抜群のプロポーションと親しみやすいキャラクターで注目を集め、SNSを中心に人気を拡大。“溺れるボディ”のキャッチコピーでも話題を呼んでいる。
本作では、エスニック柄のワンピースやランジェリー姿、OL風コスチュームなど、多彩なシチュエーションを展開。初写真集だからこそ実現した新たな挑戦も盛り込まれており、乃真自身も「初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました」とコメントしている。
表紙には、シャワーシーンのカットを採用。「濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです」と見どころを語った。
また、「私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。人生初の海外、そして人生初の写真集。本当に夢を叶えることができて幸せです」と喜びを明かし、「ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。私のすべてを詰め込みました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです」とアピールした。
写真集は通常版に加え、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売。「Amazon」と大阪・TSUTAYA EBISUBASHIでは限定生写真付き特典を用意する。
さらに、発売記念イベントとして都内でのお渡し会の開催も予定。TSUTAYA EBISUBASHIでは、8月17日から30日までパネル展を実施し、展示パネルの中からサイン入りパネルが抽選で当たるキャンペーンも行われる。