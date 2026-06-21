「最もしんどい部類」のロケ…バイきんぐ西村、漁船をヒッチハイクし430キロ九州縦断
21日にABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで『海上ヒッチハイク 極上海の幸を求めて九州縦断430キロ』（後10：15〜）を放送する。
【番組カット】イルカ!?海上での出会いに指をさすバイきんぐ西村
この番組は、そんな日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく、海上ヒッチハイク漂流記バラエティー。2025年3月、26年1月の放送で大きな反響を呼んだ
その第3弾となる今回の舞台は九州。前回に続き、バイきんぐ・西村瑞樹が海上ヒッチハイカーとして登場し、福岡県・門司港を出発して鹿児島県・枕崎港を目指す。
番組冒頭では、これまで2度にわたり海上ヒッチハイクの旅を見守ってきた小泉孝太郎が「車でのヒッチハイクでも大変なのに、船だけで移動する海上ヒッチハイクは、海がシケて出航できず、思うように進めないこともある。今回も相当過酷だと思います」とコメント。小峠英二も「今、国内で行われているロケの中でも、最もしんどい部類に入るのでは」と、その過酷さを語る。さらに国仲涼子は「海上ヒッチハイクと聞いて、無理かもしれないと思いました。日数だけでなく天候にも左右されますし、自然にはかなわない。でも、港でどのようにヒッチハイクしていくのか楽しみです」と、心配と期待を込めてVTRを見守る。
門司港を訪れた海上ヒッチハイカー・西村は、船に乗せてくれる漁師を探す。しかし、「船で門司から枕崎まで乗せてくれる人を探しています」と声をかけるも、返ってくるのは苦笑いばかり。それでも、声をかけ始めてわずか10分で、門司港から8キロ先の港まで船で送ってくれるという漁師と出会う。あまりにも幸先のよいスタートに、西村も「これは行ける気しかしない！」と期待をふくらませるが。
【番組カット】イルカ!?海上での出会いに指をさすバイきんぐ西村
この番組は、そんな日本の海を“ヒッチハイク”しながら、極上の海の幸と、豊かな海の恵みを支える人々にフォーカスを当てていく、海上ヒッチハイク漂流記バラエティー。2025年3月、26年1月の放送で大きな反響を呼んだ
その第3弾となる今回の舞台は九州。前回に続き、バイきんぐ・西村瑞樹が海上ヒッチハイカーとして登場し、福岡県・門司港を出発して鹿児島県・枕崎港を目指す。
門司港を訪れた海上ヒッチハイカー・西村は、船に乗せてくれる漁師を探す。しかし、「船で門司から枕崎まで乗せてくれる人を探しています」と声をかけるも、返ってくるのは苦笑いばかり。それでも、声をかけ始めてわずか10分で、門司港から8キロ先の港まで船で送ってくれるという漁師と出会う。あまりにも幸先のよいスタートに、西村も「これは行ける気しかしない！」と期待をふくらませるが。