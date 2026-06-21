「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）

雨にも負けずじゃ〜！広島が３点ビハインドから試合をひっくり返し、七回表降雨コールド勝ちを収めた。１７試合ぶりのベンチスタートとなった小園海斗内野手（２６）がプロ入り後、自身初の代打弾となる今季１号２ランを放って逆転劇の流れを創出。チームの神宮での連敗も７でストップし、価値ある勝利の立役者となった。

水分を吸い尽くした帽子から滴がしたたり落ちる。ベース周りの土には水が浮き出て、地面に打ち付ける雨粒の音は声援をかき消すほどだった。そんな悪条件下で鯉ナインが意地を見せた。３度にわたる降雨中断を挟みながらの勝利。３点ビハインドという暗雲を攻撃陣がバットで振り払った。

反撃ののろしを上げたのは代打・小園だった。１−４で迎えた五回無死一塁で打席に入ると、先発・松本健の初球を強振。「なんとかつなぐ気持ちでいった結果、良い感触で捉えることができた」。ライナー性の打球は右翼ポール際のスタンドに飛び込む２ラン。振り続ける雨の中、このイニングに３点を奪って試合を振り出しに戻した。

小園自身、今季２５０打席目での１号アーチ。打点を記録するのも５月２３日・中日戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりだった。昨季の首位打者はここまで打率２割台前半をさまよう。前日、１９日の同戦では遊撃守備でも手痛い送球ミスがあり、敗戦につながっていた。この日は５月２８日・ロッテ戦（マツダ）以来１７試合ぶりのスタメン落ち。試合前練習ではバットを黙々と振り込む姿もあった。

ベンチスタートは「結果が出ていないので当たり前だと思う」と受け止める。代打本塁打はプロ８年目にして初。前日の試合後に「ミスを取り返すことに期待したい」と話していた新井監督も「良い打撃だったと思います」と評価した。

その後、４−４の六回に菊池とファビアンに２点適時打が飛び出し一挙４得点。決勝の勝ち越し打を放った菊池は「みんながつないでくれた。その次につなげられて良かった」と振り返った。いつ降雨コールドが宣告されてもおかしくなかった状況下で五、六回に生み出した計７得点は大きな意味を持った。

これでチームの連敗は２で止まり、交流戦明けのリーグ戦再開後初勝利にもなった。本来、中軸を担うべき打者である小園は「信頼を取り戻せるように。しっかりと積み重ねていけるように」と自らに言い聞かせるように前を向いた。早期の巻き返しへ、雨中での逆転劇を浮上の足掛かりにしていきたい。