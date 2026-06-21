【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）

【実際の映像】ワンタッチで「ピタリ」驚きのワンプレー

ブラジル代表の先制点の場面でFWヴィニシウス・ジュニオールが見せた“神トラップ”を、DAZNで解説を務めたラモス瑠偉氏が称賛した。

日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でブラジル代表はハイチ代表と対戦した。

序盤からセレソンが試合のペースを握ると、23分に先制点が生まれる。ハーフウェーライン付近でFWマテウス・クーニャがボールを奪ったところからブラジル代表がカウンターを発動。素早く前線へ走り出したヴィニシウスがパスを受けた。

背番号7を背負うアタッカーは、そのボールを相手選手に奪われないように足元でピタリと収めると、一度左へ流れてから得意のカットインでシュートを放つ。ハイチ代表GKジョニー・プラシドにセーブされたものの、こぼれ球をクーニャが押し込み、ブラジル代表が先制に成功した。

「あのワンプレーが得点につながっている」川勝氏も絶賛

ゴールの起点となったヴィニシウスについて、DAZNで解説を務めた川勝良一氏（元日本代表）は「最初のワンタッチで止める力にみんな気づいてほしいですね。あのワンプレーが得点につながっている。真下に置けるもんね」とコメント。ラモス瑠偉氏（元日本代表）も「トラップが上手かったね」と絶賛した。

このゴールをきっかけにブラジル代表は怒涛のゴールラッシュを披露。前半だけで3得点を奪うと、ハイチ代表を相手に3ー0の快勝を収めた。

（FIFAワールドカップ2026）