本日6月21日(日)よる7時放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、放送1000回記念SP！1995年の放送開始から30年、今夜の放送でついに第1000回に到達！記念の回を飾るべく、DASHメンバーが勢ぞろい！

メンバー全員で26年目の田植えに大奮闘！それぞれの思い出の初登場シーンと共に、懐かしの映像も一挙プレイバック！

「みんながひとつになった」城島が最も忘れられない企画とは！？

放送1000回の歴史の中で一番長く続いている企画が、2000年にスタートした『DASH村』。福島県の広大な荒れ地を開拓し、DASHチームにとっての農業の師匠･三瓶明雄さんにイチから教わった米作り。毎年、種をつなぎ続け、26年目の今年もいよいよ、福島県大玉村に田植えの季節がやってきた。

5月下旬、育苗ハウス“DASHドーム”で苗の状態を確認する城島茂、森本慎太郎(SixTONES)、藤原丈一郎(なにわ男子)は、「めっちゃ成長してる！」。種まきから１カ月で苗は大きく丈夫に成長。それもそのはず、26年目の今年は、番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届ける計画『DASH My(米) Dream 2026』を実現させるべく、収穫量アップと一等米を目指し、棟梁･森本が “ある秘策”を施していた。思い通りの結果に上機嫌の森本は「根張りがいいね！根張りがいいよ！」と先輩･松岡昌宏から受け継いだ名言を連発。駆け付けた福島の仲間たちからも「立派な苗だ」とお墨付きが。

さらに、放送1000回の記念に、城島がビッグサプライズを用意！

DASHメンバーの横山裕(SUPER EIGHT)、松島聡(timelesz)、髙地優吾(SixTONES)に声をかけ、６人そろっての田植えが実現！『鉄腕DASH』で６人が一堂に会するのは史上初！

ところが…田植え初挑戦の助っ人３人は、専用長靴に履き替えるのに四苦八苦し、いざ田んぼに入ると「(足が)もってかれる！」「危ない！」とコケまくり！一方、森本と藤原は1000回を祝うスペシャル料理を準備するものの、想定外の事態に見舞われて…。てんやわんやの大騒ぎの末、大事な26年目の田植え、果たして無事に終わるのか！？

さらに放送1000回を記念し、思い出のDASH名場面を一挙大放出！城島が「みんながひとつになった」という忘れられない企画とは？メンバーの初登場シーンと共に、だん吉から巨大雪玉まで、懐かしい映像が続々登場！全貌は明日6月21日(日)よる7時放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』で！