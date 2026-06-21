少し日焼けした巨人の浅野が、東京ドームのお立ち台で満面の笑みを作った。

一軍に昇格して即スタメンの起用に応え、第１打席で決勝の今季１号ソロ。久々の景色を味わいながら、「最高でーす！」と叫んだ。

キャベッジのコンディション不良で巡ってきた機会。三回無死、大野の甘いカットボールを振り抜いた。「力感なく、しっかり芯に当たった」という弾丸ライナーは左翼席中段に達した。

「焦りがないと言ったらウソになる」と焦燥感も抱く高卒４年目の右打者は今季、右ふくらはぎの肉離れで出遅れた。５月２３日に初昇格したが、１０打数１安打と振るわず出場３試合で二軍に逆戻り。「全部レベルアップしないと使ってもらえない」と痛感し、練習では居残りで打ち込み、好結果を残して再びチャンスが来る日を待った。

入団３年間は気分の浮き沈みが激しく、打撃フォームもコロコロ変わった反省から、「結果を求めると打撃スタイルが崩れる。準備をして自分のフォームで打てなかったら仕方ない」と割り切るようになった。今は、引いた左足を地面にちょんとついてタイミングを取るフォームを磨き上げる覚悟でいる。

昨季は５月の初先発から２戦連続本塁打を放ったものの、故障離脱もあり、２９試合の出場にとどまった。橋上監督代行は「本当に今回、レギュラーになるんだくらいのつもりでやってもらいたい」と言う。本人も「明日以降、打てなかったら、また（二軍に）戻ってしまう。満足することなく、一層気合を入れてやっていきたい」。真価が問われるのはこれからだということは、誰よりも理解している。（井上敬雄）