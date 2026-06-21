【過去と未来の交差点】女優の岡崎紗絵は、昨年11月に30歳を迎えた。年々役柄の幅が広がる中、松村北斗（31）主演の7月スタートの日本テレビドラマ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）ではヒロインとして、初めて会社役員役に挑戦する。12年の役者人生で、大きな転機になったのが2021年放送のフジテレビ「教場2」との出合いだった。（吉澤 塁）

急に背筋がピンと伸びた。大ヒットした「教場2」の放送から5年。懐かしそうな表情で「精神的にも肉体的にも鍛えられた現場。監督と徹底的にキャッチボールして何度も相談して役を作る。こんなに一つの役と向き合ったのは初めて。女優として大きく成長させていただきました」。

演じたのは優等生の警察学校生徒。トレードマークだったロングヘアを20センチ以上切り、筋トレで肉体改造をして挑んだ。「演じる役がどんな人物なのか。それを想像し続けた作品でした。この出演がきっかけで、積極的に監督とコミュニケーションを取る大切さを学び、いろいろな人に話しかけるようになりました」と振り返る。

同作で主演を務めた教官役の木村拓哉（53）との出会いも忘れられない。演じていたのは、冷徹で鋭い観察眼を持った指導教官。「木村さんはカメラが回っていないところでも教官であり続けて、緊張感をつくっていただいた。“現場の空気を自分がつくるんだ”という思いがヒリヒリと伝わりました。そんな撮影現場だったからこそ、私自身も役と向き合うことができた」と刺激を受けた。「震えていたかも」というほどの緊張感の中、「感じたままにやれば良い」というアドバイスは今でも心に残っている。

2012年に行われたファッション誌「Seventeen」の専属モデルオーディションを経て芸能界デビュー。初めてドラマに出たのは14年だった。小さい役から丁寧に芝居を続けてキャリアを積み上げてきた。

撮影現場では年長者になることも増えてきた。かつて本紙の取材に「意外と引っ込み思案なところがあって、自信が持てないタイプ。自分から積極的に声をかけることにちゅうちょすることもあったりします」と話していたが、「教場2」の出演がきっかけでスタッフや共演者らと積極的にコミュニケーションを取るようになった。「後輩の子に“水分足りてる？”とか先輩風を吹かせる時もありますよ！昔は現場で先輩に助けていただいたので、今では自分がその役割をしなきゃと思うようになりました」

このコミュニケーション力が高く評価されている。いるだけで現場が盛り上がり、周りの人を巻き込みながら制作側の意図をつかんで良い作品にしようと尽力する。だからオファーが途切れず、今では主演やヒロイン役が続いている。これまで生徒役で出演していた学校が舞台の「学園モノ」では先生役のオファーが来るようになった。ドラマ関係者が「どんな役でも器用に演じ分けられるのが魅力」と話すように教師、医師、警察官、シングルマザーなど多くの役を経験してきた。「これからは20代で培ったものをベースにして自分の引き出しを増やしていこうと思います。だからより一層、吸収することを忘れずにいたい」と意欲は増すばかりだ。

ちょうど同年代の周囲の女性が、結婚や出産などでライフステージが変わるところを目にすることもある。それでも「意外と自分の考え方は変わっていないんです。演じる役の変化で“私も出世してきたな”と感じることはありますが…。挑戦する30代でいたいですね」と力を込めた。

昨今のドラマ、映画界は海外の資本が入った大作が作られることも多い。「もちろん海外の作品にもいつか挑戦してみたい。そんなことが実現したら最高の人生ですよね」と夢は増すばかり。そのために語学に力を入れているというものの「頑張る頑張ると言いながら、全然勉強してないんですよ。やらなきゃ駄目ですね」。そう照れ笑いを浮かべる姿も岡崎らしかった。

≪7月開始 日テレドラマ「告白」役員兼事業部長を演じ「私も偉くなりました」≫「告白―25年目の秘密―」は、一人の女性（岡崎）に25年間片思いし続けてきた主人公（松村北斗）の狂気と純愛を描く物語。岡崎は「意外と今までサスペンスのような作品はやってこなかったので凄く新鮮です。ミステリアスな雰囲気もうまく出せたら」とアピールした。演じるのは“親のコネ”とやゆされながらも仕事ができる化粧品会社の役員兼事業部長。「ようやく私も偉くなりましたね。これまで演じてきた役とは異なり、リーダー的な振る舞いも見せていきたいです」と力を込めた。

◇岡崎 紗絵（おかざき・さえ）1995年（平7）11月2日生まれ、愛知県出身の30歳。12年にファッション誌「Seventeen」のオーディションに合格し専属モデルデビュー。14年にNHK「ゆめうつつ―」でドラマデビュー。22年にはテレビ東京「花嫁未満エスケープ」で連ドラ初主演を務めた。趣味は神社巡り。1メートル65。血液型B。