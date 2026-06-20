歌手・田原俊彦（６５）が２０日、東京・豊洲ＰＩＴで８２枚目のシングル「ナニコレ最高！！！」のリリースパーティーを開催した。４７回目のデビュー記念日をきょう２１日に控える田原は７曲を熱唱。衰えを感じさせないパフォーマンスで沸かせ、一足早く節目を祝った。

開演前には足上げなどで状態の良さを証明し「２０分ぐらい筋伸ばしてきたんで、いつもより上がりが良かった」と笑顔。「キーも下げない。ちょっと下げたいけど下げない！本当だよ」とこだわりを告白した。

「２０代のころの歌ってめっちゃ高いからね！」と嘆きつつも「変にアレンジしない方がお客さんは喜んでくれる」とプライドをにじませる。公演日は３０分のストレッチ、出番直前の腕立て伏せ５０回を欠かさないという。

娘の田原可南子と俳優の高良健吾の間に誕生した初孫は３月で１歳に。「うれしい。僕もまだ２、３回しか会ってない」と明かし「元気にそろそろ歩くんじゃない？」と目を細めた。「トシちゃん」呼びされる可能性には「呼ばしたくない」と照れ笑い。孫を抱くのは「怖い」といい「自分の子供じゃないからね、かわいいんだけど」と慎重な面ものぞかせていた。