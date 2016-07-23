歌手の氷川きよし（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。この日が「父の日」のことから、父に感謝の言葉をつづった。

氷川は、父の若い頃と、現在の写真を投稿し、「6月21日、父の日おめでとう」とし「お願いだからずっと元気で毎年、お祝いさせて。歌のお仕事をずっとさせてください。言われた通り、ずっと歌い続けるから。お父さんありがとう。子供としてやれることは最善を尽くし全力でやる」とつづった。

また「50代の時のキレキャラも今は丸くなり愛しい。若い時の喧嘩武勇伝も九州男児の誇りっちゃろーね。知らんけどwww こちらが宇宙大の心で親を感謝で包んであげて大事にしてください。誰の目にも見えませんが絶対に親子の絆は永遠でなんです」と続けた。

氷川は以前、父親がタクシーの運転手をしていたと語っているが、その頃の姿のようだ。現在の写真は、「HIKAWA KIYOSHI」という文字の入ったキャップを被った姿。

フォロワーからも「お父様のお若い頃のお写真、素敵」「きーちゃんは、ほんと優しいね」「お父様のお若い頃ですか？素敵ですね」「きいちゃんの美しい親子愛に、胸が熱くなり涙が溢れました」などの声が寄せられていた。