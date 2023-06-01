＜速報＞山下美夢有が3差5位、竹田理央と勝みなみは6差19位で後半プレー中 米女子メジャー前哨戦第3R
＜マイヤーLPGAクラシック 3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドが進行中。日本勢は5人が決勝ラウンドをプレーしている。
【連続写真】山下美夢有のスイングに隠された、最も簡単なスライス対策のヒント
最終組が後半へ突入した。日本勢トップは山下美夢有で、トータル9アンダー・5位タイにつけている。勝みなみと竹田麗央がトータル6アンダー・19位タイ、「71」で回った岩井千怜がトータル5アンダー・24位タイ、「71」で終えた笹生優花がトータル4アンダー・35位タイとなっている。トータル12アンダー・首位にキャシー・ポーター（オーストラリア）とヤン・ジン（中国）が並び、トータル11アンダー・2位にロティ・ウォード（イングランド）が続いている。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者は48万7500ドル（約7800万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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