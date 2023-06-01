■FIFAワールドカップ2026 グループF オランダ 5−1 スウェーデン（日本時間21日、ヒューストン・スタジアム）

【写真を見る】日本と同組のオランダが5−1で大勝！グループF首位に浮上 “エース”ガクポは2G1Aの活躍【北中米W杯】

グループステージ初戦で日本とドロー決着したオランダ（FIFAランク8位）が日本時間21日、この組首位のスウェーデン（同38位）と対戦し5ー1で勝利、勝ち点3で暫定首位に立った。※FIFAランクは試合開始前時点

前半立ち上がり、積極的にプレッシャーをかけたオランダ。前半5分、エースのFWコーディ・ガクポ（27）が左サイドからクロスを入れ、ゴール前のFWブライアン・ブロビー（24）が合わせて先制弾を叩き込んだ。ブロビーは今大会初先発で、これがW杯初ゴールとなった。起点となったガクポはプレミアリーグ・リヴァプールで遠藤航（33）とチームメイト、初戦で日本代表を苦しめた1人。そして前半17分、今度はDFデンゼル・ダンフリース（30）のクロスから再びブロビーがゴール左下にボールを収めた。追加点に会場のオランダサポーターからは大歓声が起こった。

今大会から導入の飲水タイム後は、スウェーデンがプレッシャーをかける場面が増え、前半44分、スウェーデンのセットプレーからDFグスタフ・ラーゲルビエルケ（26）が頭で合わせてゴールに叩き込んだがオフサイドを取られ“幻のゴール”となった。スウェーデンがオランダゴールを脅かす展開が続いたが、そのままオランダが2点リードで折り返した。



オランダの勢いは衰えないまま、後半2分、ダンフリースがキーパーの後ろを通すクロスを入れ、それをガクポが合わせて3点目。さらに、直後の後半9分、ペナルティーエリア左からフリーになったガクポが再びゴールを決め、スウェーデンを引き離した。スウェーデンも途中出場のFWアントニー・エランガ（24）が後半14分、1点を返したが、後半44分にオランダのFWクリセンシオ・サマービル（24）が2試合連続ゴールを決め、5点の大量得点でオランダが快勝した。

オランダは初戦、日本から先制点を奪ったが直後に同点弾を決められ、さらに追加点を奪うも、またしても追いつかれドローで決着。勝ち点1となりフェアプレーの差でグループ3位となった。この試合で勝利したため暫定首位で決勝トーナメント進出へ一歩リードした。

【グループF】※日本vsチュニジア戦開始前時点

1 オランダ 勝ち点4

2 スウェーデン 勝ち点3

3 日本 勝ち点1

4 チュニジア 勝ち点0