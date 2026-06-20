天皇皇后両陛下が、先ほど、公式訪問先のベルギーに到着されました。

【写真を見る】天皇皇后両陛下がオランダからベルギーに到着 皇太子エリザベート王女（24）が笑顔で出迎え 両陛下そろっての複数国訪問は24年ぶり

現地時間の20日、両陛下は、ベルギーのメルスブルク軍用空港に到着し、国王夫妻の長女で皇太子のエリザベート王女（24）らから出迎えを受けられました。

王女からの紹介でベルギーの政府関係者とあいさつをされる場面もありました。

その後、おふたりはベルギー王室の離宮「シエルニョン城」に到着し、数日間滞在される予定です。

今年は両国の外交関係樹立160周年にあたり、23日（現地時間）には歓迎式典や晩さん会などが予定されています。

両陛下の訪問は1999年に国王夫妻の結婚式に出席されて以来、27年ぶりで、国王夫妻とはその後も、サッカー日韓ワールドカップ「日本対ベルギー戦」を4人で観戦されるなど、親密な交流が続いています。

おふたりは20日までオランダを訪問していて、両陛下がそろって複数の国を訪問されるのは、24年ぶりです。