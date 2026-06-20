ＦＩＦＡランク１８位の日本は１次リーグ第２戦（２０日）で、同４５位のチュニジアと対戦（日本時間２１日午後１時開始）する。森保一監督（５７）は１９日、試合会場のモンテレイで前日会見に出席し、３日前に監督が代わったばかりのチュニジアを「死に物狂いで予選を突破しようと戦ってくる」と評し、「受け身にならず、相手より強い気持ちを持って」と強調した。

＊ ＊ ＊

森保監督の前日会見の約３時間後、チュニジア代表の監督に１６日に就任したばかりのルナール氏（５７）も会見に臨んだ。

初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアは監督交代に踏み切り、守備組織の構築に定評のあるルナール監督を招へい。アフリカネーションズ杯を２度制覇し、「白シャツの魔術師」の異名を持つフランス人指揮官は「日本は規律のある強いチーム。我々は新しいスピリットで、一体感を持って戦わなくてはならない」とまくし立てた。

指揮官はサウジアラビア代表監督を務めた前回Ｗ杯で、優勝国のアルゼンチンを破った策士。森保ジャパンとも３度対戦経験があり、直近でも２５年３月のＷ杯予選で０―０で引き分けた。「私は魔術師ではない。サッカーには準備が重要」と語る中、「チュニジア代表は死に体だと思われているが、絶対に諦めてはいけない」と声を張った。（岩原 正幸）