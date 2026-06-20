瀬古歩夢在籍のル・アーヴル、かつてチェルシーなどでプレーしたデンバ・バ氏が新SDに就任

日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーヴルの新スポーツディレクター（SD）に元セネガル代表FWのデンバ・バ氏が就任した。



現在41歳のデンバ・バ氏はホッフェンハイム、ニューカッスル、チェルシー、ベシクタシュ、上海申花といったクラブで活躍したストライカー。2021年にスイスのルガーノで現役を引退した後は、生まれ故郷のフランスでリーグ・ドゥ（フランス2部）のダンケルクでアドバイザーとフットボールディレクターを務めていた。



ル・アーヴルではマチュー・ボドメ氏が直近までSD職を務めていたが、クラブ内でのゴタゴタの影響もあって先日に辞任。キリアン・エムバペがオーナーを務めるカーンへ移る決断を下しており、デンバ・バ氏が19日付けでその後任に就任した。