【梅雨前線北上】東京首都圏「本降りの雨」

関東甲信地方では、２０日（土）夜から２１日（日）夕方にかけて低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、２１日（日）夜遅くまで落雷や突風、降ひょうに注意してください。

２０日（土）から２１日（日）にかけて「低気圧」が日本海を東へ進み、前線が関東甲信地方を通過する見込みです。

低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信地方では、２１日（日）夜遅くにかけて大気の状態が不安定となるでしょう。

「台風７号」が発生しました、心配される進路やシミュレーション予想などは

▶【台風７号】沖縄 先島諸島 直撃か【雨風シミュレーション】気象庁進路予想にまとめてあります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。埼玉県で【警報級の可能性（高）】、他は【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

▶２０日（土）から２１日（日）にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ３０ミリ

関東地方南部 ３０ミリ

甲信地方 ３０ミリ

▶２０日（土）１８時から２１日（日）１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 １２０ミリ

関東甲信地方 各都市の週間予報（２１日（日）～２７日（土））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

台風７号は遠く離れていても「梅雨前線」を刺激して、活発化させるおそれがあります。

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