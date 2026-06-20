明石家さんま、「ほとんどがノーギャラだった」サッカー界への思い語る 国立競技場で3ゴールの思い出「夢がかないました」
お笑いコンビ・明石家さんまが20日、日テレ系で放送された『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』に出演し、サッカーへの愛を語った。
【写真】明石家さんまと雑誌で共演…当時の紙面を公開した”レジェンド”選手
「Jリーグを支えたさんまの情熱」と題し、1991年の日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）創設以前からサッカー文化の発展に寄与したさんまの活動を紹介した。
番組では、1985年についてサッカー界にとって黎明期だったと説明。87年、国立競技場で行われたオールスターの前座試合をさんまが所属するサッカーチームが担った当時の様子を映像で紹介した。その前座試合では見事ゴールを決めたさんまは「いまでも覚えてるあの感覚。ネットが揺れるのがすごく遅く感じるんですよ」と回想し「高校生が国立のゴールを揺らしたいって気持ちがあるんですけど、素人が3ゴール。夢がかないました」としみじみ。
またサッカー雑誌への連載をノーギャラで引き受けたことも取り上げられ、さんまが当時を振り返りながら「どうぞ、俺ができる限りのことはなんでもします。サッカー界に役立つなら」と言い、「サッカーに関してはほとんどがノーギャラだった」と懐かしそうに話した。そこに「そんなことより、儲けてたんで」と付け加え、笑いを誘った。
【写真】明石家さんまと雑誌で共演…当時の紙面を公開した”レジェンド”選手
「Jリーグを支えたさんまの情熱」と題し、1991年の日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）創設以前からサッカー文化の発展に寄与したさんまの活動を紹介した。
番組では、1985年についてサッカー界にとって黎明期だったと説明。87年、国立競技場で行われたオールスターの前座試合をさんまが所属するサッカーチームが担った当時の様子を映像で紹介した。その前座試合では見事ゴールを決めたさんまは「いまでも覚えてるあの感覚。ネットが揺れるのがすごく遅く感じるんですよ」と回想し「高校生が国立のゴールを揺らしたいって気持ちがあるんですけど、素人が3ゴール。夢がかないました」としみじみ。
またサッカー雑誌への連載をノーギャラで引き受けたことも取り上げられ、さんまが当時を振り返りながら「どうぞ、俺ができる限りのことはなんでもします。サッカー界に役立つなら」と言い、「サッカーに関してはほとんどがノーギャラだった」と懐かしそうに話した。そこに「そんなことより、儲けてたんで」と付け加え、笑いを誘った。