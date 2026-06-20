アイドルグループ・delaの本多もかさんが、発売中の「旬撮GIRL Vol.30」（扶桑社）に登場。「クールな彼女の弾力谷間」と題したグラビアを披露しました。



【写真】つるん陶器肌の本多もかさん

旬撮GIRLは、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえさんが表紙を飾るほか、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、豊田ルナさん、HARUKAさんらが誌面を彩っています。



アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍している本多さんは、今回のグラビアでは、海辺の家や夜明け前の屋上、お風呂を舞台に撮影を実施。自然体の表情と、フレッシュな魅力を詰め込んだカットの数々を披露しています。



黒髪が印象的な本多さんは、透明感あふれるルックスに加え、健康的なスタイルでも存在感を発揮。今しか見ることができない10代の肉体美、きめ細かやな肌の美しさ、初々しさを感じる表情と多彩な魅力を見せつけています。発売中の『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」に収録しきれなかったアザーカットも多数掲載。写真集とは異なる一面も楽しめる内容となっています。（撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵）



【本多もかさんプロフィール】

2006年10月4日、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。最新情報はX（＠dela_moka）やInstagram（dela_moka）